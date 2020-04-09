Just Dance 2020 Unlimited訂閱服務免費玩一個月　齊齊跳舞抗疫

新冠肺炎（Covid-19）疫情肆虐，最近各大娛樂供應商都推出各種優惠或免費服務助大家留多在家中自主隔離防疫，Ubisoft剛剛就公布將旗下節拍遊戲《Just Dance 2020》的訂閱服務免費開放給所有玩家一個月。

為了幫因防疫而自肅留在家中的玩家解悶，《Just Dance 舞力全開 2020》舉辦了一系列免費活動，首先是由4月7日開始，擁有該遊戲的玩家將可獲得其付費訂閱服務「Just Dance Unlimited」30天免費體驗。

Just Dance Unlimited比普通版可以無限暢玩額外500首樂曲，而官方亦會一直追加新的樂曲。而如果你本身已是付費玩家，則會自動將你的服務延長一個月。

如果你未玩過Just Dance，除了在PS4、Switch或Xbox可下載遊戲試玩版之外，亦可以去App Store或Google Play《Just Dance Now》app，將手機當成controller配合螢幕就能試玩本作，每日可以打一首歌。

最近Switch和Ringfit健身環在香港都被炒賣至天價，想在家中跳吓郁吓又不想食炒價的話，Just Dance會是個不錯的選擇。