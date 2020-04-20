《NieR Re[in]carnation》實機展示動畫亮相　與少女同在遺跡探險

日本 Square Enix 預定於 iOS／Android 手機上推出，人氣動作 RPG《NieR 尼爾》系列最新作《NieR Re[in]carnation》（ニーア リィンカーネーション），官方特地釋出本作最新實機展示動畫讓玩家們確認欣賞。

本作為過去曾製作人氣手機遊戲《Blade Xlord 眾劍之王》的 Applibot 開發，Cygames 旗下 CyDesignation《皇家騎士團》、《FF 戰略版》、《勇氣默示錄》等人氣作角色設計師「吉田明彦」擔任角色設計，《尼爾：自動人形》等系列作單機版開發的「齊藤陽介」擔任製作人、「ヨコオタロウ（橫尾太郎）」擔任創意總監，且「ヨコオタロウ」更曾明言遊戲內將會收錄轉蛋機制的人氣動作遊戲《NieR 尼爾》系列最新 RPG 遊戲。

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而在這次官方所公開的畫面部分，玩家們可以看到女主角與披著白布漂浮的夥伴，在廣闊巨大的遺跡關卡中四處探索移動的冒險模樣；而少女究竟為何會在遺跡內四處探索？所要尋找的目標究竟是什麼？目前則都還有待官方後續更進一步公開。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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