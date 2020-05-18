動森限定活動攻略｜國際博物館蓋章拉力賽　必取三大限定掛牆裝飾

《動物之森》（動森／動物森友會／Animal Crossing）就在今日（5月18日）來個小更新至1.2.0b，加入了「國際博物館日」活動更新，玩家可以在這幾日於博物館中，參加「博物館蓋章拉力賽」，完成任務更可以獲得三件活動限定掛牆裝飾。

由即日起至5月31日，《動物之森》（動森／動物森友會／Animal Crossing）為了慶祝「國際博物館日」，加入了「博物館蓋章拉力賽」，玩家可以在這些日子內前往「博物館」參加比賽，在三大範疇中取得不同「印章」，每日參加獲取限定掛牆裝飾，包括「魚兒壁飾」、「蟲子壁飾」及「化石壁飾」。

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又來限時活動，快快參加拎取限定禮物吧。（遊戲截圖）

如果大家發現沒有「博物館蓋章拉力賽」活動出現（西施惠會在早上開機時提及），有機會是以下3個問題引致。

1. 未更新至ver 1.2.0b（立刻上線便會自動更新） 2. Switch主機系統時間為5月18日之前 3. 博物館仍未開設（至少要將15件生物或化石交給傅達才會開啟）

玩家都可以每日參加（遊戲截圖）

玩家可以在博物館中三大區域，包括「魚兒」、「蟲子」及「化石」區中，每日在三個指定位置（每人每日的位置都有不同）中都會發現有「蓋章台」，每一區域完成「三大蓋章」，便可以找傅達換領「魚兒壁飾」、「蟲子壁飾」及「化石壁飾」，亦都可以將這些掛飾放賣，但就不太值錢...

↓↓↓↓「蟲子」部份蓋章位置（點下圖放大）↓↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

↓↓↓↓「魚兒」部份蓋章位置（點下圖放大）↓↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

↓↓↓↓「化石」部份蓋章位置（點下圖放大）↓↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

每日完成任務取得掛飾（遊戲截圖）

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+ 16 + 15 + 14

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+ 11 + 10 + 9

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+ 6 + 5 + 4

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紫玫瑰﹑橙玫瑰要注意（Reddit @Giga-Roboid 圖片）

《動物之森》5 月魚類圖鑑（北半球）／全 45 種，8 種為 5 月新加入品種，依賣出價高至低排序：

+ 41 + 40 + 39

將在 6 月於北半球消失的魚類：

《動物之森》4 月昆蟲圖鑑（北半球）／全 43 種，8 種為 5 月新加入品種，依賣出價高至低排序：