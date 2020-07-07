【宮崎駿動畫吉卜力新產品】女生帶袋出街可能都會掛點飾品公仔，最近吉卜力又有新的玩法，推出風之谷及千與千尋的兩款 狐松鼠 、鼠伴 肩上公仔袋，配合袋子設計將元素二合為一，未知會否帶來搶購潮：

吉卜力工作室（Studio Ghibli）公布新產品的肩上公仔環保購物袋，在掛著出街時公仔就像坐在用家的肩上，同時袋面亦有相關動畫的設計繪圖。兩種設計分別有《天空之城》及《風之谷》（下述）的狐松鼠、以及《千與千尋》的小老鼠。

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兩種袋還有另一個功能，便是當不使用時可以將袋子整個收納在公仔下方的空間內，令公仔也可以變成裝飾，聰明又方便。兩款袋分別售2,800Yen（未連稅），預計在7月上旬於日本的どんぐり共和国（Donguri Republic）及網上商店上架。

狐松鼠袋主題其實是天空之城

值得留意的是狐松鼠雖然比較多人有印象的是在《風之谷》，喜愛待在女主角肩上的迪多（テト）。但袋的主題其實是用了《天空之城》，黑色袋面上都是機械人兵的繪圖。原因是此種狐松鼠都有在《天空之城》跨作品出現，電影中有一幕便是牠們在機械人兵上生活著，所以袋上的某程度上其實不是迪多（テト）。至於千與千尋的小老鼠則是巨大嬰兒坊寶寶被錢婆婆變成，小老鼠與千尋一起經歷事件後有著很大的成長。

狐松鼠都有在天空之城出現（Studio Ghibli）

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