【立方獸冇做錯】Pokemon官方為23年含冤平反　貼文被刪有下文？

遊戲動漫
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近日《Pokemon》的手機遊戲《Pokemon GO》宣佈推出社群日活動，而對象為作品很少出場的立方獸（多邊獸），活動推出的同時官方發出立方獸並沒有錯的推文在官方Twitter上。

這個「錯」是起源於1997年12月16日播出的《Pokemon》第38集，當時由於在該集的後半段畫面閃動過於頻繁，導致部分觀眾感到不適及暈倒，並造成685人送醫院治療，成為全球史上引發癲癇突發症狀最多人數的電視節目。

▼▼▼以圖片安全重溫立方獸事件經過▼▼▼

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發生問題畫面中的紅藍閃動鏡頭其實是小智等人乘著立方獸逃走時，由比卡超用十萬伏特把追擊的導彈擊落而造成，因此網民都表示真正的犯人其實是比卡超。

但因為有關現象令到有關的集數都被永久禁播，海外授權版亦不曾播放此集。同時，令到立方獸以及其進化「立方獸Ⅱ」、「立方獸 Z」都再也沒有出現在電視動畫中。這事件導致任天堂股價大跌之外，亦令到當時同樣播送中的電視動畫《浪客劍心》、《少女革命》、《烈火之炎》等作品的畫面必須重新剪輯。

而今次這個「立方獸並沒有錯」（Porygon did nothing wrong.）的推文，不少網民都表示立方獸其實沒有錯，牠更幫了朋友的比卡超背負這種冤罪，是沒罪的。

不過，現時有關的推文似乎消失了...不知道是官方還是其他因素而消失呢？有關推文的消失現時就正被熱烈討論是否為官方刪除。

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【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】

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