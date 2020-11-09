【刺客教條：維京紀元攻略｜PS4、PS5、Xbox Series X】Ubisoft開發的全球大人氣開放世界動作遊戲《刺客教條》系列最新作《刺客教條：維京紀元》（Assassin's Creed Valhalla）於11月10日多平台推出，《香港01》科技玩物頻道馬上送上本作攻略，以下為遊戲坐騎系統說明以及坐騎游水方法。

當遊戲推進到一定進度後就可使用坐騎；雖然騎馬趕路很快但是英格蘭地區河流很多，一要過河的話就很不方便了。但原來在遊戲中，只是遊戲沒有特別提示玩家。按圖放大坐騎游水方法：

按圖放大刺客教條：維京紀元坐騎游水方法

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