美少女戰士｜典型少女漫畫中綻放百合　90年代經典打破主流價值觀

筆者身為90年代初出生的女子，同樣也是電視餵養大的兒童之一。1990年代同樣也是日本動畫蓬勃發展的年代，1992年於電視上播放的《美少女戰士》動畫是由漫畫家武內直子原作，富田祐弘、柳川茂、等人作為動畫劇本統籌。曾在日本放送期間創下平均11.6的高收視率，堪稱少女漫畫的聖經之一。「我要替月行道，警惡懲奸」也成為90年代女孩的朗朗上口的口號之一。

《美少女戰士》傳達了女性不是只是等待著被拯救的角色，她們同時也是守護地球的戰士。《美少女戰士》是由一群平凡的女高中生們變身而成。我們小時候熟知的超級英雄例如Marvel以及DC英雄漫畫中多以男性主角為主，英雄在執行任務時會以英雄名，變裝的姿態出現在眾人面前，變裝目的在於以有別於國家公權力的存在打擊犯罪，為了保護自身以及親友安全選擇易裝。《美少女戰士》雖然為少女漫畫作為女性英雄團體為號召，從青春少女以神秘力量變身成保護地球的水手戰士，變身已成為變身系魔法少女的必備條件，也象徵著從青春期少女轉變為成熟女性的蛻變過程。

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《美少女戰士》中的性別議題

少女漫畫多呈現異性戀架構下的戀情，以與宿命中的真命天子相遇並結婚生子為少女未來的人生首要目標，滿足了情竇初開少女對愛情的浪漫想像。從《美少女戰士》中主角月野兔與燕尾服蒙面俠地場衛的戀情還有兩人未來的女兒豆釘兔共組的家庭即是服膺於這樣少女漫畫公式下的產物。月野兔，水野亞美，火野麗，木野真琴與愛野美奈子最終都與理想的異性終成眷屬來看《美少女戰士》的確是少女漫畫的正典作品，直到天王遙與海王美智留(舊稱:海王滿)出現改變了這個框架。

天王遙留著俐落短髮，身穿男裝，夢想是成為職業賽車手。天王遙是一位帥氣的男裝麗人，擁有不輸給一般男性的體格，這種當年年幼的觀眾可能會誤以為他是真的男性，變身為水手天王星之後則是以水手服及短裙戰袍之姿出現，此種安能辨我是雄雌之感連女主角月野兔也搞不清楚天王遙是男是女，天王遙回答：「是男是女有那麼重要嗎？」海王美智留解釋水手天王星是男也是女，同時擁有著男性與女性的力量及特質的戰士，筆者認為天王遙的中性氣質體現了現代多元性別氣質的代表，她是從異性戀霸權批判的「不男不女」成為性別氣質中「雌雄同體」。直到作者內直子「天王遙是女生，她是因應環境而改變穿著的戰士」謎底才真正揭曉。

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眾人好奇天王遙與海王美智留的關係，有別於男性化的的天王遙，海王美智留擁有藍綠色波浪捲髮，拉得一手好小提琴，大家閨秀千金般的優雅氣質與天王遙產生強大的對比。「互補但相反也是因為相反所以才相互吸引」說到天王遙與海王美智留的關係，在動畫中得以見到兩人互動中存在著淡淡的情愫，天王遙與海王美智留的戀情在畫中一直是低調曖昧關係，但是她們也與一般情侶一樣調情。天王遙曾表示:「我與美智留的關係也許比你想得更親密」這一對也被視為動漫畫界百合(女女情愫)的始祖。然而，當時的審查制度仍然是個強大且鉗制多樣性的工具，為了避免動畫中出現女同性戀角色的爭議，在北美地區，天王遙與海王美智留的關係從伴侶被修改成是「表姊妹」的關係。1997 年的國際動漫展上，武內直子證實兩人為戀人關係，原文為：

Yes, they are lovers. The reason why is because they fit together. Neptune is very girlish and feminine while Uranus is kind of boyish and has the heart of a guy…”

同性伴侶出現在少女漫畫中並且是由作者認證關係，無不是當年代的一大創舉。（《美少女戰士》劇照）

天王遙與海王美智留隱射了女同性戀中的T/婆，同性伴侶出現在少女漫畫中並且是由作者認證關係，無不是當年代的一大創舉。《美少女戰士》對80年代末與90年代中前的青少女產生極大的影響，破除了性別刻板印象以外也對閱聽人傳遞了身分性別認同的概念。流行文化影視產業中無所不用其極為閱聽人傳達異性戀的意識形態，並將異性戀戀情視為「正常」，武內直子老師在少女漫畫中加入女同志伴侶可為鬆動了固化制式流行文化中的異性戀架構。

《美少女戰士Sailor Stars》中出現的星光三人組-星野光、大氣光與夜天光與天王遙一樣平時都是穿著男性時裝，同時三人為男子偶像團體成員，變身之後為女裝戰鬥服。雖然作者武內直子對於動畫的改動不是很高興，她澄清星光三人組性別為女性變身之後也是女性。，動畫中星光三人組宛如流性人的再現（Gender-fluid）與另一部動畫《亂馬1/2》相似，只是亂馬是由於被潑水而啟動「變身」之鑰。《美少女戰士Sailor Stars》劇情中星野光愛著女主角小兔，星野光的性取向一直都是喜歡女性，只是動畫「變性」的過程與漫畫中星光三人組的性別認同完全不同。如果說魔法少女們靠著魔法變身的行為是少女蛻變成成熟女性的過程，那麼《美少女戰士》中的天王遙抑或是星光三人組則是藉由變身向觀眾展示生理女性的本質。

1990年代的《美少女戰士》不只是一部經典的少女漫畫，其中隱含的性別議題到2020年來看仍是可以被稱為流行文化中酷兒研究的典範之一，當文本中擁有有別於主流價值的觀點，閱聽人接受到這些資訊就有可能重新思考型塑這些價值並且增加其能動性，越來越多人加入就有可能鬆動這個僵化的體制，當體制被鬆動那就有更多元化的聲音加入。我也深信著更多元的聲音不是造成混亂，而是可以締造一個更美好的未來。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：嘎拉嬉皮GALA，原文：那一年我們一起看的少女漫畫(二)—《美少女戰士》，異性戀的世界中容得下”她”們的愛情】