【櫻大戰革命大爆死】SEGA傾盡金力，聯同FGO的開發團隊DELiGHTWORKS打造的《櫻大戰革命》原來花了30億日圓巨額開發。但首月份營收卻只得約7000萬日圓（預測銷售）。究竟此作出了什麼問題，以下同大家剖析8大原因：

👇《櫻大戰革命》爆死8個原因👇

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【GBF Fes 2020】（碧藍幻想／Granblue Fantasy Festival 2020） 祭典於早前舉行，除了遊戲的大量情報、音樂會、送星晶石、緋緋金等極多禮物之外，亦有官方 Cosplayer 們的舞台表演，非常精彩。今年演出的 Coser 有35位之多，共演出 46名遊戲角色。以下就精選約20位Coser靚相同大家分享，有興趣也可抄底Twitter來Follow：