撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-02 19:02

進擊的巨人角色死亡｜《進擊的巨人》Final Season 動畫自開播以來，集集劇情都有急速進展，繼上兩集的七大巨人大戰之後，今集竟然有角色戰死、而且更是由故事開端已經存在的經典角色，叫一眾未有看過漫畫原著的動畫大感震驚。

****以下內容含有《進撃的巨人》等多齣動漫作品之劇情，怕被劇透者請慎入****

👇👇👇《進撃的巨人 Final》第8集－這角色被槍殺 遺言令人心傷👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

👇👇👇動漫史上20個震撼人心的角色之死👇👇👇

在動漫歷史上，死亡角色不計其數，然而某些角色被「賜死」的劇情，令不少讀者／觀眾感到無比意外，以至久久不能平復，在回顧今集《進撃的巨人》之外，亦會細數一下這些令人震撼的動漫角色死亡事典。

+ 23 + 23 + 23

連登票選 YouTube 界女神 10 強逐個介紹

近日連登論壇上就有網民發起多次二選一投票，以選擇正／負評的方式讓連登仔們一人一票投選 YouTube 界的女神，目前已經對決進行到第五彈，即總共有 10 位「佳麗」被包括在今次的競賽當中，她們位位都有一定知名度，以下《香港01》科技玩物記者就為大家來個大起底！

👇👇👇【按圖放大看】連登票選 YouTube 界女神 10 強介紹及美照👇👇👇

+ 52 + 52 + 52

按此繼續閱讀：香港YouTube女神10強 連登一人一票選 Ah Gi/阿冰/米媽誰跑出？