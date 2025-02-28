《寶可夢傳說Z-A（Legends Z-A）》將於2025年秋季發售，已揭露超級進化、舞台背景、新角色以及全新即時戰鬥系統。比較具爭議的是今作的「新御三家」是重用舊作寶可夢，分別為菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷，火球鼠慘被「DQ」，fans表示不解也不滿 。



Pokemon Company 在2025年2月27日（週四）23時播出的《寶可夢》最新資訊節目「Pokémon Presents 2025.2.27」中宣佈，Nintnedo Switch遊戲《Pokémon LEGENDS Z-A》（寶可夢傳說Z-A）將於2025年秋季發售。最作以《精靈寶可夢X・Y》中的「密阿雷市」為舞台。初次公開的影片中，展示了城市重建計畫「密阿雷市」和超級進化的標誌，還可以看到堅盾劍怪和仙子伊布等寶可夢。

冒險開始時成為夥伴的寶可夢

來到密阿雷市旅行的主角，在經歷某些事件後，會收服成為冒險夥伴的寶可夢，成為寶可夢訓練家。可以從菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷三隻寶可夢中選擇一隻。有網民感到奇怪，因為菊草葉跟小鋸鱷都屬於《金銀》系列，為何要特別改用《黑白》的暖暖豬去取代火球鼠？如果以人氣計，水系御為何不選人氣No.1的《鑽石珍珠》波加曼？

在城市重建中的「密阿雷市」展開新故事

冒險舞台是正在進行城市重建、致力於人與寶可夢共存的「密阿雷市」。與2013年發售的《精靈寶可夢X》、《精靈寶可夢Y》中的密阿雷市相比，城市更加繁盛，還能看到展現最新科技的設施。影片更帶觀眾四處看，有咖啡廳、餐廳、商店林立的通道等人類生活空間與綠意盎然的公園、水岸等自然環境共存，城市中心聳立著象徵性的稜柱塔。

我是路過的精靈訓練員...

代表玩家的分身，新主角以旅行者身份來到密阿雷市（可選擇男／女主角），將住在一家名為「Z飯店」的老舊旅館，而這店子的老闆名字正是「AZ」（跟遊戲名稱有何關連？），玩家將以此為據點，與在密阿雷市結識的夥伴一起，挑戰城市中發生的各種事件。

AZ

身高約3米的高大男性。自稱3000歲，是Z飯店的老闆。似乎內心懷有堅定的決心和意志。

AZ《寶可夢傳說Z-A》角色

蓋伊＆陶妮

在Z飯店住宿工作，同時為老闆提供支援。雖然有時行事強硬，但性格上喜歡幫助人和寶可夢，寶可夢對戰技巧也相當不錯。（根據玩家選擇的主角性別外觀，你的伙伴將為性別相反的蓋伊或陶妮）

蓋伊＆陶妮《寶可夢傳說Z-A》角色

野生寶可夢棲息的「野生特區」

由大企業「奎薩公司」推動城市重建的密阿雷市，城中分為人與寶可夢共生的居住區，以及讓野生寶可夢自由棲息的「野生特區」。在這些地區中，玩家可以進行戰鬥，並以投擲精靈球方式捕捉寶可夢成為伙伴。遊戲採用動作冒險形式，有時精靈會躲在遮蔽物後，很難被發現。此外，透過戰鬥降低寶可夢的體力，也能增加捕捉成功率。

系列首創，寶可夢與訓練家即時行動的戰鬥系統

《Pokémon LEGENDS Z-A》的戰鬥系統不同於以往《精靈寶可夢》系列中寶可夢每回合行動一次的方式，而是寶可夢與訓練家一起移動，寶可夢根據訓練家的指示使出技能。除了屬性相性外，還加入了寶可夢的替換和技能選擇時機、技能的攻擊範圍和釋放速度等新元素，帶來前所未有的寶可夢對戰體驗。

傳說中的寶可夢「基格爾德」

由多個細胞狀物體組成，根據這些細胞聚集的數量，可以改變形態。僅存少量的「核心」成為基格爾德的大腦，而大量存在的「細胞」則構成除大腦外的其他部分。似乎對主角相當關注，但牠將如何參與故事情節仍是個謎。

關鍵要素「超級進化」回歸｜大幅影響對戰勝負

在密阿雷市，時常可見進化之上的進化「超級進化」，當訓練家與寶可夢之間有強烈羈絆時，訓練家佩戴的「鑰石」與寶可夢持有的「超級石」產生共鳴。超級進化後的寶可夢外觀會改變，有些寶可夢的屬性也會發生變化，實現「超級進化」。

關鍵要素「超級進化」回歸｜大幅影響對戰勝負

關鍵要素「超級進化」回歸｜大幅影響對戰勝負

關鍵要素「超級進化」回歸｜大幅影響對戰勝負

部分可進行超級進化的寶可夢