《寶可夢傳說Z-A（Legends Z-A）》將於2025年10月15日發售，而除了Swith 1代版本，遊戲還將同步登陸 6月5日發售的新一代主機Nintendo Switch 2。Pokemon 公司更公開了超級進化（MEGA 進化）網頁，可以欣賞到game內能夠MEGA 進化的Pokemon。而7月22日任天堂將舉行網上見面會「Pokemon Presents」，分享更多game內容細節。



28號晚，Pokemon Company 宣佈了最新作品，Nintnedo Switch遊戲《Pokémon LEGENDS Z-A》（寶可夢傳說Z-A）將於2025年10月15日發售，由於遊戲初公開時仍然有Switch 2的發售日期，現在PKM公司終於能夠爆料，原來《Pokémon LEGENDS Z-A》會同步推出「Switch 2 Edition」升級包！

記得留意，《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》並不是一隻完整遊戲，Switch 2 用家必先購買 Switch 版（不論數位DL或實體卡帶）《寶可夢傳說Z-A》，再另購《Pokémon LEGENDS Z-A》 Switch 2 Edition 升級包，並以內裡的序號在 Nintendo eShop 或 My Nintendo Store 下載升級通行證，安裝完成後就能用手提2K／120fps、駁電視4K畫質去「密阿雷市」大冒險！

當然，Switch 2 機主也可直接在 NS2 玩 Switch 1代版本《Pokémon LEGENDS Z-A》，除了沒有高清畫面，體驗其他並無分別。

左起：Switch 1代版本《Pokémon LEGENDS Z-A》／《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》升級包

冒險開始時成為夥伴的寶可夢

來到密阿雷市旅行的主角，在經歷某些事件後，會收服成為冒險夥伴的寶可夢，成為寶可夢訓練家。可以從菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷三隻寶可夢中選擇一隻。有網民感到奇怪，因為菊草葉跟小鋸鱷都屬於《金銀》系列，為何要特別改用《黑白》的暖暖豬去取代火球鼠？如果以人氣計，水系御為何不選人氣No.1的《鑽石珍珠》波加曼？

關鍵要素「超級進化」回歸｜大幅影響對戰勝負

在密阿雷市，時常可見進化之上的進化「超級進化」，當訓練家與寶可夢之間有強烈羈絆時，訓練家佩戴的「鑰石」與寶可夢持有的「超級石」產生共鳴。超級進化後的寶可夢外觀會改變，有些寶可夢的屬性也會發生變化，實現「超級進化」。（連結）

Pokemon Company 官方更特別開設了《寶可夢傳說Z-A》「超級進化」（MEGA 進化）特設網頁，可以一覽10款能夠超級進化的寶可夢最新資訊。



官方更特別開設了《寶可夢傳說Z-A》「超級進化」（MEGA 進化）特設網頁

關鍵要素「超級進化」回歸｜大幅影響對戰勝負

關鍵要素「超級進化」回歸｜大幅影響對戰勝負

關鍵要素「超級進化」回歸｜大幅影響對戰勝負

部分可進行超級進化的寶可夢

在城市重建中的「密阿雷市」展開新故事

冒險舞台是正在進行城市重建、致力於人與寶可夢共存的「密阿雷市」。與2013年發售的《精靈寶可夢X》、《精靈寶可夢Y》中的密阿雷市相比，城市更加繁盛，還能看到展現最新科技的設施。影片更帶觀眾四處看，有咖啡廳、餐廳、商店林立的通道等人類生活空間與綠意盎然的公園、水岸等自然環境共存，城市中心聳立著象徵性的稜柱塔。

我是路過的精靈訓練員...

代表玩家的分身，新主角以旅行者身份來到密阿雷市（可選擇男／女主角），將住在一家名為「Z飯店」的老舊旅館，而這店子的老闆名字正是「AZ」（跟遊戲名稱有何關連？），玩家將以此為據點，與在密阿雷市結識的夥伴一起，挑戰城市中發生的各種事件。

AZ

身高約3米的高大男性。自稱3000歲，是Z飯店的老闆。似乎內心懷有堅定的決心和意志。

AZ《寶可夢傳說Z-A》角色

蓋伊＆陶妮

在Z飯店住宿工作，同時為老闆提供支援。雖然有時行事強硬，但性格上喜歡幫助人和寶可夢，寶可夢對戰技巧也相當不錯。（根據玩家選擇的主角性別外觀，你的伙伴將為性別相反的蓋伊或陶妮）

蓋伊＆陶妮《寶可夢傳說Z-A》角色

野生寶可夢棲息的「野生特區」

由大企業「奎薩公司」推動城市重建的密阿雷市，城中分為人與寶可夢共生的居住區，以及讓野生寶可夢自由棲息的「野生特區」。在這些地區中，玩家可以進行戰鬥，並以投擲精靈球方式捕捉寶可夢成為伙伴。遊戲採用動作冒險形式，有時精靈會躲在遮蔽物後，很難被發現。此外，透過戰鬥降低寶可夢的體力，也能增加捕捉成功率。

系列首創，寶可夢與訓練家即時行動的戰鬥系統

《Pokémon LEGENDS Z-A》的戰鬥系統不同於以往《精靈寶可夢》系列中寶可夢每回合行動一次的方式，而是寶可夢與訓練家一起移動，寶可夢根據訓練家的指示使出技能。除了屬性相性外，還加入了寶可夢的替換和技能選擇時機、技能的攻擊範圍和釋放速度等新元素，帶來前所未有的寶可夢對戰體驗。

傳說中的寶可夢「基格爾德」

由多個細胞狀物體組成，根據這些細胞聚集的數量，可以改變形態。僅存少量的「核心」成為基格爾德的大腦，而大量存在的「細胞」則構成除大腦外的其他部分。似乎對主角相當關注，但牠將如何參與故事情節仍是個謎。