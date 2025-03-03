魔物獵人荒野 攻略｜黑炎位置　湧油山谷主線教學　活用地圖示記

魔物獵人荒野／Monster Hunter Wilds／MH Wilds 攻略｜Monster Hunter Wilds 的主線大多都由鷺鷹龍幫助帶路，已不用《MHW》自己慢慢找腳印。全個主線任務中，唯一要獵人找足跡狩獵的只有「黑炎」（獄焰蛸），以下幫大家快速找到「黑炎」足跡，不用迷失在湧油山谷。



「黑炎」位置

在第二章打完赫猿獸後，「黑炎」會隨奔火而來，為了不讓「黑炎」把一切燃燒殆盡，獵人要主動找到並狩獵「黑炎」。主線要求獵人在 3 層的湧油山谷找到線索，其實這邊不用漫無目的去找。

開啟地圖後，可以看到一個紅色的圓圈，這是「黑炎」的路徑，但在一段時間後就會消失。「黑炎」主要出現在第 7﹑8區，以及地下第三層。而由於最後的戰鬥區會在第三層，因此獵人在 13 區找到「帶焦油的體液」的機會很大，拿到後獵人會說：「這是魔物的足跡」，之後鷺鷹龍就能自動追蹤其位置。

活用地圖

另外，部份獵人都以為要手動切換地圖睇路去各個區域，但其實只要開啟地圖後，縮放到最小，在地圖上點選「R3」就能設定座標，鷺鷹龍就會自動導航到座標上。找「黑炎」也能使用這個小技巧，直接點選 13 區就可以很快找到足跡。