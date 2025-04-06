Rainbow Gala直擊同人界年度盛事＋Cosplayer圖輯｜香港同人界指標性活動「Rainbow Gala」於4月5日首度進駐機場博覽館，首日即吸引近萬同好擠爆會場。相較過往九展場地，亞博展館空間擴增逾倍，匯聚逾百個同人攤位，從原創同人誌、插畫本、周邊商品到角色扮演（COSPLAY）專區一應俱全。現場更設中央舞台區，全天候輪番上演動漫歌舞、聲優見面會等演出，引爆粉絲尖叫不斷。



記者直擊首日開場盛況，很早場外已湧現逾百人排隊潮。由於亞博場地嚴格執行政府安全規例，實施「分段進場」人流管制，下午時份部分持票者需等候超過1小時方能入場。場內動線雖因空間擴大而較過往流暢，但因為仍有不少COSPLAY攝影團於通道拍攝，主辦方加派工作人員引導，未重演過往「街霸式」阻路爭議。

伊織萌與fans合照

今年首次在亞博舉行的Rainbow Gala，場內非常好行。

同人創作能量爆發

會場不少香港本土及海外創作者，從經典動漫二創到原創奇幻世界觀作品百花齊放。而且今次將分為不同的區域，包括「Vtuber街」、「Pokemon街」、「Zelda薩爾達街」、「MiHoY哈遊街」、「東方Project街」等，分為不同的主題街道下，令fans更易找到自己心儀的攤位。另外，日本知名日本Cosplayer伊織萌（伊織もえ）於現場舉行簽名見面會，於現場購買同人誌即有機會與伊織萌見面拍攝，吸引不少人潮。

日本知名日本Cosplayer伊織萌（伊織もえ）於現場舉行簽名見面會

會場中亦有同人遊戲展出

Rainbow Gala現場花絮

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次日人流管制4大應變措施

不過因為入場人數太多，可是亞博有入場限制下，不少人第一日等了很久才成功入場。因此第二日，官方針對首日場內滯留問題，主辦方緊急公告次日（4月6日）調整方案：

． 展館擴容策略

租用11號展館增設「臨時休憩區」，原1號館內席地而坐者將由工作人員引導移轉。官方強調「新增空間非供長期逗留，懇請購物完畢者離場讓位」。

． 現場票限售機制

東大堂售票處維持開放但縮減配額，當人流達警戒值時立即停售。建議未購票者優先關注官方FB/IG即時公告。

． 再入場分流管制

除攤主與VIP外，一般持票者再入場需配合時段管控。下午3時後將啟動「出場後30分鐘內禁止重入」規則。

． 遲到者入場指引

遲於票面時段者須依現場工作人員指示，按最新時段隊列輪候。官方重申「準時者絕對優先」原則。

Cosplayer精選圖輯

Rainbow Gala Cosplayer精選圖輯

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