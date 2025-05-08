《死亡擱淺2：冥灘之上》率先試玩評測／香港獨家｜《死亡擱淺2》（Death Stranding 2: On The Beach）將於2025年6月26日搶先登陸PS5平台！知名遊戲製作人小島秀夫（Hideo Kojima）自成立「小島工作室」以來，推出了引發廣泛討論的「送貨遊戲」《死亡擱淺》，憑藉高品質的內容最終贏得口碑，加上推出的「4K導演剪輯版」，截至今年3月，已創下全球玩家數突破2000萬人次的亮眼佳績。

時隔9年，備受期待的續作終於登場！記者於4月中旬遠赴日本小島工作室，參與了媒體試玩會，連續4天共試玩了約30小時，現在終於可以分享試玩體驗，帶大家一窺這款新作的魅力！



難以抗拒的中毒性｜出乎意料的沉浸體驗

有位朋友曾告訴我，他絕不會再玩小島秀夫監製的《死亡擱淺》，理由很特別：「這遊戲表面看來以為很單調，其實中毒性和娛樂性奇高，怕再玩會停不下來，所以不敢碰了。」當時我心想，這人一定是小島的死忠粉絲，不用那麼誇張吧。

想不到，數年後的我會接受SIE和Kojima Productions邀請，前往東京「KJP」總部連續4天試玩《死亡擱淺2 冥灘之上》。原本以為連續30小時玩「送貨遊戲」會是既苦且悶的差事，在最後一天竟真的「中毒」了，我捨不得放下PS5 的 DualSense 手掣！本作內容極之豐富，30小時還未完成50％進度！我很渴望知道故事結局、主角Sam與「BB」Louise的命運、繼續完成遊戲中的托運任務、重建世界連結網絡，同時思考小島秀夫為何以「Should we have connected?」（我們應該連結嗎？）作為本作宣傳口號。

第一作的世界觀回顧

在正式開始玩《死亡擱淺2》前，可選擇先收看由角色 Deadman 的獨白配上圖文回顧上集故事劇情。以下也為未玩過上集的讀者作出簡介：「滅絕體」的出現導致生死界限模糊，亡者從冥灘（Beach）返回人間成為BT（Beached Thing），一旦與人類接觸就會引發大爆發，產生加速物質老化的「時雨」。人類被迫躲入地底，世界四分五裂。主角Sam原本是知名送貨員，它擁有能夠無限次在Beach之中回流至人類世界的特殊能力（Dooms），本來遊走各孤立區域運送物資，直到UCA（災後重建的美國政府）總統（也是Sam的養母），要求他重建美國「布橋鏈」網絡；後來他被派遣去重建美國「布橋鏈」網絡，因而接觸「布橋嬰」BB-28 Lou，徹底改變了Sam的世界……

BB-28 Lou，竟徹底改變了Sam的世界，以至整個世界……

續作故事概要

《死亡擱淺2》設定在第一集約11個月後，Sam重新連結北美網絡後，帶走本應要被消毀的BB-28 Lou，隱居養育這個已能四肢爬行的嬰兒。兩人過著「沒有血緣卻比誰都親」的家庭生活。在頭一版，Sam立足於一坐石山之上，加上一首有小孩合唱，帶點詭異童謠風味的配樂，你要在風暴來臨、入黑之前帶Lou回家，過程中已經可以看到新一代《DS2》背景之真實。之後「雨傘女」Fragile找上門，請求Sam協助連接墨西哥的「布橋鏈」網絡，她就留在家中照顧小朋友。

《死亡擱淺2》設定在第一集約干年後

電影級的敘事與視覺體驗

Lou的命運如何，就等玩家自己在遊戲中探索了。本文就集中於Sam的新冒險吧。如上文所講，Sam要前往今集追加的墨西哥及澳洲新地圖，前者屬於一個過度性序章，之後就會經過下圖的巨型傳送門跳躍到澳洲，此後遊戲就不再是單一路線進行，你可照指示進行主線送運服務，亦能自由為其他委託人送收貨件，打開更多支線小任務，完成任務愈多，澳洲就會有愈多地域納入「布橋鏈」網絡之內。

結合真實取景與科幻構思，單是圖中簡單一個遊戲場景，已足夠令你聯想出一個故事。

多元豐富的任務設計

《DS2》不再是單調直線的送貨收件，每個送件任務都有更詳細的內容與背景故事，包括送披薩、運送傷者、救援保育野生動物等等。小島還邀請全球明星親自演出「托運者」角色，從他們的小故事中窺見末日世界的生活光影。雖然限制上不能透露各位明星在game內扮演的角色，但翻看小島秀夫本人的X，已可肯定荷里活韓裔演員馬東石 、VTuber兎田ぺこら有出場。

翻看小島秀夫本人的X，已可肯定荷里活韓裔演員馬東石 、VTuber兎田ぺこら有出場。

翻看小島秀夫本人的X，已可肯定荷里活韓裔演員馬東石 、VTuber兎田ぺこら有出場。

將Decima引擎用到極致｜呈現末日地球景觀

對，《死亡擱淺2》基本任務就是送貨，但別以為很單調，《死亡擱淺2》基於與《DS1》相同的Decima引擎，結合PS5強化的光追效果，呈現更細膩迷人的末日地球景觀。除了日與夜變化，暴雨、沙塵暴等突發氣候變化，本作甚至導入BT地震以及引發洪水的設計，是其他遊戲難以提供的獨特元素。

Sam會在旅程中遇上突變的惡劣氣像。

製作團隊表示，即使只是開場的石山場景，也花了大量心力：「我們親身前往各取景地搜集資料，疫情期間則透過當地團隊遙距收集，就連腳邊石頭的紋理，都力求忠實重現當地光影。」值得一提的是遊戲新增的日夜變化比一般遊戲更極端，夜晚真的會黑到看不清前路，變得極度危險，玩家必須以安全為先，妥善安排行程，必要時野外休息。

製作團隊表示，即使只是開場的石山場景，也花了大量心力

後期可以追加一款浮游送貨架，每升一個Level就多一卡，減輕Sam運貨負擔。

潛．戰．逃｜進化的遊戲玩法

《DS2》汲取前作經驗，內容更豐富有趣。雖然小島強調這是更常用「繩子」（運輸）而非「棒子」（戰鬥）的遊戲，但本作戰鬥系統依然有所進化，武器選擇更多、打鬥更流暢，全部戰鬥都足60Hz。玩家可選擇像《Metal Gear 潛龍諜影》般潛行擊暈敵人、當成FPS硬碰硬，或專注於送貨避開大部分戰鬥，玩法靈活多變。載具選擇也增加（甚至可製作日本Yamato運輸的黑貓宅配車），後期還能使用能瞬間移動的潛行艦（但使用它會分散Sam的貢獻度分數）。

特別一提遊戲手掣的震動回饋都做得很細心，Sam面對急變的天氣，雙手可感受到DualSense控制器傳來風吹雨打、攀爬峭壁的震動；出現敵人開始戰鬥時，發射武器時的震動效果都增加了臨場感，過去玩《MGS》時的刺激感「返晒來」！

以無聲的電擊槍，走到敵人背後將它擊暈。

本作戰鬥系統有進化，武器選擇更多、打鬥更流暢。

載具選擇增加，除了電單車及貨車，後期有機會取得日本Yamato運輸的黑貓宅配車的「拉花」圖案。

除了製作各種載具，及生產武器工具，當Sam不斷升級後，就可以為背包自訂各種追加能力的配件，比如追加更多彈藥、電量、加強體力、減輕背包重量等。

當Sam不斷升級後，就可以為背包自訂各種追加能力的配件。

Sam的新家人｜Drawbridge團隊

更要一提後期Sam聽從「雨傘女」Fragile請求加入Drawbridge團隊後，就會登上能潛行於Beach作瞬間跳躍移動的「麥捷倫號」。團隊的成員也成為Sam的新家人，除了已經很親的Fragile，還有以個人Dooms能力令「麥捷倫號」可以潛入Beach瞬間跳躍移動的船長，由日本女星忽那汐里扮演的能力者Rainy。

加入Drawbridge團隊後，就會登上能潛行於Beach作瞬間跳躍移動的「麥捷倫號」。

之後又會救出另一位女性 Dooms 能力者 Tomorrow，特別留意到她的左手包滿繃帶，似乎有意隱藏她的身份？更多的就不能再講了，大家期待正式推出之日吧。

另一位 Dooms 能力者Tomorrow

神秘男子不是「蛇叔」

另外，相信很多人在看預告片時都發現一位打扮極似Solid Snake的新角色，他的身份我暫時就賣個關子。不過可以透露一點，每次與他對上，Sam都會穿越到一些類似回憶空間的舞台，比如墨西哥「亡者之日」慶典場景，就會穿梭於大火與煙花之間邊走邊戰，光影效果令人驚艷；又一次要潛入深海中的醫院，在無重力的舞台以一打十，無視物理的奇幻設定，跟《DS2》其他對人／對BT戰完全不同，是全新的遊戲體驗。

首場波士戰驚喜滿滿｜靠SSS網友助戰

再來說說首場波士戰，當Sam走出個室離開基地後，地面忽然出現黑色的BT物質，巨型頭骨波士現身，它會吸收四周一切，Sam需善用SSS系統內，其他玩家提供的血液榴彈、槍械及血液包（回體力）。射幾發子彈後跳上浮游廢車避險，再瞄準波士吸氣時的弱點攻擊，整場戰鬥緊張刺激且趣味十足。

首場波士戰驚喜滿滿｜靠SSS網友助戰

精選配樂與沉浸體驗

配樂也是《DS》系列的一大亮點。雖然沒有特別令人搶耳入腦的主題音樂，但小島憑個人品味為遊戲精選了大量優質音樂，包括與法國音樂家Woodkid的首度合作。遊戲中遇見神秘歌手後（因守密限制暫未能公開其身份），玩家可在旅途中收集舊唱片，擴充配樂曲目。最難忘的運輸過程有完全看不到前路，只能不斷按L1開動BB雷達探路的紅沙風暴場景；只能用腳行的冰山峭壁……一邊爬山送貨一邊聽音樂，讓我想起《發夢王大歷險》中Ben Stiller在冰島以滾軸溜冰鞋下山時的自然風光，治癒感十足！

在風光如畫的版圖上行走，加上小島秀夫為遊戲精選的大量優質音樂，真是一種享受。

最難忘的運輸過程有完全看不到前路，只能不斷按L1開動BB雷達探路的紅沙風暴場景

互助共建的社交元素

玩家可收集合金、樹脂等資源，透過《DS》獨有的「SSS」網路與其他玩家協力建設輸送站、公路、發電機，實現「人人為我、我為人人」的理念。愈多人為他人考慮，獲得更多「讚」，大家的遊戲體驗就更輕鬆愉快。小島先生在回答記者提問時表示：「團隊每天都能監測玩家活動，令人驚訝的是，《DS1》2019年推出至今，仍有玩家每天登入幫忙修復公共設施。」此時我才明白朋友所言「毒性高」並非誇張。

如果你在game中看到各種設施，可以埋去點按menu追加素材方便修建，又可以畀個like互相打氣。

如果修好公路，駕駛車輛時就不怕電池耗盡。在河邊及山區多加建雲梯及橋樑，大家過河就不會弄濕貨物。最好玩是重建下圖中的空中送貨軌，Sam可以帶同一定數量的物資高速移動，超爽的！

最好玩是重建下圖中的空中送貨軌，Sam可以帶同一定數量的物資高速移動，超爽的！

畫面與故事的雙重提升

《死亡擱淺2》帶給玩家的不是革命性新玩法或技術突破，而是藉PS5打造更精美動人的舞台，讓說書人小島秀夫繼續Sam與Lou的故事。遊戲變得更親民，內容更豐富多元。玩家可隨時調整難度；記者自己是用「normal mode」玩，後來才知道如選擇「故事模式」，甚至連BOSS戰都能跳過不打，專注欣賞電影級劇情。

提到劇情，奸角Higgs變成了一個類似《MGS2》雷電般的生化忍者兵，使用一把電結他斧頭做武器，與一批紅色的機械兵和機械狗一同出沒。而今次試玩會可以透露的最終劇情，就是奸角Higgs與神秘紅色武士的大戰，真的精彩得拍爛手掌。

選擇「故事模式」，甚至連BOSS戰都能跳過不打，專注欣賞電影級劇情。

提到劇情，今次試玩會可以透露的最終劇情，就是奸角Higgs與神秘紅色武士的大戰。

生死離別的深層反思

因保密限制，劇情只能略微透露：人生而孤獨，本不懼寂寞；一旦開始與人連結，便會恐懼失去、被控制、失去自我。曾有身體接觸恐懼症的Sam，因過去經歷避開人際交流，在重啟世界任務中雖經歷生離死別，卻也找到了Lou這位珍貴家人。但世界總有得必有失，《DS2》中Sam會經歷什麼變化？他會後悔重啟世界網絡嗎？百萬玩家，或有百萬種體會。在服務型射擊對戰遊戲主導的當今遊戲界，有多少作品仍在認真構建故事舞台、講述動人故事？若你像我一樣視遊戲為一次旅程與體驗，必會欣賞小島秀夫富有深度、審美出眾、電影感十足的敘事手法。

Sam在重啟世界任務中雖經歷生離死別，卻也找到了Lou這位珍貴家人。

90分｜震撼美學與沉浸體驗，重塑災後世界的凄美與感性

由小島團隊操刀，加上新一集轉到PS5平台，畫面精美、60Hz動作流暢就早已在意料之內。但《死亡擱淺2》的美麗不止於畫質提升那麼簡單，作品以小島工作室團隊超強的審美能力，架構出別樹一格的災後世界，壯觀的舞台帶有一絲凄美感性。

非常建議大家用Sony的PULSE 3D 無線耳機組去玩，因為小島氏選的歌曲真是太好聽了（好想爆歌單，但要守密），在靚畫面及靚聲效的加持下，行容易就會被出色的故事節省帶著走，完全投入小島遊戲世界。

雖然以送貨為主軸的內容及玩法，未必適合大部分人的口味，但實際上是豐富又耐玩。說故事手法、畫面表現、操作流暢度都屬頂級水平，絕對推薦給任何喜歡打機的人。記者自己不經不覺試玩了30小時，雖然進度無法繼承到正式版，但遊戲6月發售後，我一定會重頭再玩一次！