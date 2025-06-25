高達GQuuuuuuX 12｜一直保護瑪秋的不是阿寶、而是禮服幪面俠？

高達GQuuuuuuX 12｜由《福音戰士》團隊Khara與Bandai合製的《高達GQuuuuuuX》播出大結局第12話，不少網民看畢後仍不解，究竟GQuuuuuuX高達體內是否存在阿寶的靈魂？記者提出三個理由，看大家是否認同。



⚠️⚠️以下內容涉及《高達GQuuuuuuX》第12集劇情⚠️⚠️

理由1｜GQuuuuuuX 爆牙暴走｜口內竟有Psycho Frame

動畫開播後，不少眼利的網民都發現GQuuuuuuX像EVA初號機一樣是有牙齒的，一直就等它暴走，在第12集，瑪秋覺醒後GQuuuuuuX張開嘴巴，入面的竟然不是利齒，反而是一棵發出綠光的核心；網民認為這根本就是《馬沙之反擊》內，Nu Gundam 使用的Psycho Frame 物料，與新類型人腦波共鳴後會發出綠光。

理由2｜阿寶的靈魂穿著《馬反》版駕駛服

瑪秋在12集表示 GQuuuuuuX 一直都很照顧她，人機合一大覺醒！此時 GQuuuuuuX 駕駛艙的機械手臂竟然緊緊握實瑪秋雙手，此時畫面上短時間出現穿著《馬沙之反擊》版本駕駛服版的阿寶雙手。

理由3｜惡搞阿寶古谷徹聲優梗

在對白中夏利亞跟馬沙提及，omega psycommu 的真名是「エンデュミオンユニット」，エンデュミオン其實是《美少女戰士》內禮服幪面俠前世，地球王國的「安迪米歐王子」（配音員正是古谷徹）。

白HARO也由阿寶控制？

估計阿寶的靈魂在《馬沙之反擊》時被吸進Psycho Frame，來到GQX世界後，被改裝為omega psycommu。引導瑪秋接觸GQuuuuuuX，在綠馬號發短信教瑪秋逃走；全都是由「エンデュミオンユニット」（阿寶）一手安排。此外，估計白HARO都是由阿寶控制，一個負責引導瑪秋、與她溝通的容器。