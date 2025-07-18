Switch 2 咚奇剛 蕉力全開評測｜真心話，Switch 2 六月推出時雖然有最強作《Mario Kart World》護航，但其體驗始終只是既有遊戲的升級版，未能真正令玩家體會任天堂新主機的強大之處。而其實在過去兩場試玩會，記者都非常喜歡且期待7月17日發售的《咚奇剛 蕉力全開》（Donkey Kong Bananza），現在遊戲已發售，馬上來一個試玩報告。



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這款全3D新作由《超級瑪利歐奧德賽》原班人馬傾力打造，不僅是對經典角色（DK的輩份其實與Mario不相上下）的華麗再造，在各個層面上都堪稱「破壞性」創新，從根本上革新了任天堂主機3D遊戲玩法；而且升級在NS2主機後，它擁有更流暢的操作手感、視點雖然複雜但未有令玩家出現「3D暈」，駁上4K大電視玩，更加是嘆為觀止，自己玩或看別人玩都開心。

Switch 2 咚奇剛 蕉力全開評測：任天堂劃時代3D遊戲滿分巔峰作品

突破性的核心玩法：萬物皆可破壞

《咚奇剛 蕉力全開》的核心理念圍繞著一個令人興奮的概念：一個完全可破壞的環境。這項設計完美契合了大金剛（DK）那強壯、充滿力量的形象，遠比讓瑪利歐來做這件事更具說服力。遊戲中幾乎所有物件，從牆壁、地面到巨大的建築，都是為DK的鐵拳而設計。

《咚奇剛 蕉力全開》的舞台可以任意破壞

《咚奇剛 蕉力全開》的舞台可以任意破壞

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玩家可以隨時隨地從地面上撕下一大塊岩石，這項簡單的動作衍生出無窮的動態玩法。DK可以將石塊投向空中的敵人、揮舞它砸開堅固的牆壁、把它墊在腳下進行二段跳，甚至可以站在上面「衝浪」，既能快速移動，也能安全穿越尖刺等危險地形。這種將環境徹底化為玩家工具的設計，不僅在技術上令人印象深刻，更帶來了無與倫比的爽快感與樂趣。

玩家可以隨時隨地從地面上撕下一大塊岩石，這項簡單的動作衍生出無窮的動態玩法。

除了利用石塊，DK自身也擁有一套全新的技能。他可以朝任何方向出拳、用手掌拍擊地面來收集附近的金幣或揭示隱藏物品，還能施展類似《奧德賽》中瑪利歐扔出帽子的「翻滾-跳躍-翻滾」組合技來跨越更遠的距離。此外，他還能像《薩爾達傳說》中的林克一樣攀爬幾乎所有非光滑的垂直表面，賦予了探索極大的自由度。

匠心獨運的關卡設計與探索樂趣

遊戲的關卡被稱為「地層」（Layers），每一個都是一個龐大且立體的遊樂場。設計師巧妙地利用視覺提示，引導玩家的目光投向那些值得探索的角落。就像經驗豐富的薩爾達玩家看到可疑的牆壁裂縫就知道要放炸彈一樣，在《蕉力全開》中，玩家看到嵌在岩壁中的巨大化石，就會本能地想辦法將其摧毀，進而發現隱藏的洞穴與通道。

此作有一點必需大讚，原來《咚奇剛蕉力全開》整個打法，原本以NS2硬件性能去處理，是會出現畫面幀率下降問題，但製作人卻刻意活動「慢動作」或「打擊停頓」等動畫常見增加打擊感的手法，以及「體素技術（voxel technology）」去淡化…不！應該說化弱點為特色，增加可玩性與遊戲性。

遊戲探索與收集體驗耳目一新

玩家收集到的主要物品是「香蕉能量寶石」（Banandium Gems），其地位類似於《奧德賽》中的力量之月。每收集五個寶石，就能獲得一個技能點，可用於升級DK的生命值、動作技能或強大的「蕉能解放」（Bananza）變身能力。

玩家收集到的主要物品是「香蕉能量寶石」（Banandium Gems）

可用於升級DK的生命值、動作技能或強大的「蕉能解放」（Bananza）變身能力。

遊戲還提供了豐富的自訂內容。玩家可以透過收集化石來購買各種具有特殊加成的服裝，例如減少冰水傷害的「橘色馬褲」或是在破壞地形時恢復能量的「挖掘領巾」，為這趟深入地心的冒險增添了更多個人化色彩。

可用於升級DK的生命值、動作技能或強大的「蕉能解放」（Bananza）變身能力。

遊戲的「蕉能解放」變身系統是一大亮點。在能量充足時，DK可以變身為多種形態，例如力量全面提升的「金剛蕉能解放」、以速度見長的「斑馬蕉能解放」，以及能夠在空中滑翔的「鴕鳥蕉能解放」等等。雖然想比較，但就有如《超級瑪利歐奧德賽》中Mario的各種變身。

DK可以變身為多種形態，例如力量全面提升的「金剛蕉能解放」

以速度見長的「斑馬蕉能解放」

能夠在空中滑翔的「鴕鳥蕉能解放」等等。

繼承與革新：向經典致敬並開創未來

《咚奇剛 蕉力全開 Donkey Kong Country》巧妙地融合了對系列歷史的致敬與大膽的創新。遊戲中可以看到初代街機版經典的鋼筋結構，以及參考了《超級大金剛》系列的2D橫向捲軸關卡，其中一段對經典配樂《Stickerbush Symphony》的重新編曲更是讓老玩家感動不已。

及參考了《超級大金剛 Donkey Kong Country》系列的2D橫向捲軸關卡

總評：一款定義世代的曠世巨作

《咚奇剛 蕉力全開》是一款將創意、樂趣與精湛設計融為一體的傑作。它擁有令人驚嘆的視覺效果和極具表現力的動畫，雖然在極度混亂的破壞場面下，遊戲偶爾會出現輕微的影格下降，但這完全瑕不掩瑜。環境互動到關卡設計都完美結合，長達20小時以上的主線旅程絕無悶場；爆機主線以外的各種挑戰，還可多玩10幾小時，是一款值得給滿分的神作。

Switch 2《咚奇剛 蕉力全開》實體／Key Card／DL版｜售價HK$449