Sony美國PS5加價50美元、分析香港會否照跟加幅｜索尼互動娛樂（SIE）宣布，為應對充滿挑戰的全球經濟環境，自8月21日起將美國市場的 PlayStation 5 主機建議零售價上調50美元（約390港元）。加價後，標準版售價為529.99美元、數碼版499.99美元、PS5 Pro則為749.99美元；手制等配件維持原價。那香港的 PS5 主機會否同時加價？以下有簡單分析。



黑神話：鍾馗｜黑悟空同系新作曝光．中國神話3A級新作騎老虎捉妖

消息由SIE全球營銷副總裁Isabelle Tomatis在PlayStation官方博客公布。美媒CNBC指出，雖然SIE未將漲價直接歸因於美國關稅，但特朗普政府推行的「對等關稅」已於8月初在多數國家生效，美國目前對自中國進口產品徵收30%關稅，日本則被徵收15%，暗示是次加價或與特朗普開徵新關稅有關。

美國當地的PS5發售情況（網上圖片）

為何偏偏是美國先加價？

簡單來說，除了美國開徵關稅增加廠商進口PS5主機成本，還要考慮當地通脹、物流、匯率等因素，同樣推高營運成本，最終導演SIE在美國售賣 PS5 主機，整體成本變得更貴。Sony沒有把責任全數歸因於關稅，但在這種情況下調整美國區價格，屬常見的「分區定價」做法：哪個市場成本升得多，就先在哪個市場加。

PS5 Blog 截圖

那日本和香港會否跟著加價？

目前看來是「未必一定」。日本雖然受日圓弱勢影響，進口成本不斷上升，但沒有美國那般明顯的關稅壓力。同時，日本玩家對定價相當敏感，Sony作為本土品牌，往往會先透過促銷、套裝或期間限定優惠去平衡成本，而不是立即把標價整體上調。

日本當地的PS5發售情況（網上圖片）

至於香港，短期內也未見必然要加的理由，香港屬低稅或免銷售稅環境，稅務成本相對溫和；本地市場競爭亦激烈，行貨與水貨並存，如果官方標價一下子上調太多，容易被平行進口商搶貨。因此，更可能見到的做法，是調整套裝內容、減少折扣或限量促銷，而不是率先把單機建議零售價全面抬高。

香港旺角一家遊戲店正在補充PS5存貨（HK01圖片）

香港PS5會否被搶購輸出到美國？

未必，如果是次美國PS5加價是因為新徵，那就不必太擔心。因為美國關稅是依原產地（country of origin）判定，而非僅看貨物經由哪個地方轉運。相信大型「走水貨」行為一樣會被美國徵稅，即使美國 PS5 加價，最多只會有零星的水貨客以自用形式在香港買機帶回美國。

所以，暫時香港 PS5 玩家根本不用太擔心。相反還可以留意一下HashTECH01接下來的電腦節直擊，看看csl會否會在場內做PS5優惠。（連結暫時能使用，報導預定8月21日下午1800左右上架）

