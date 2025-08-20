Switch 2 星之卡比飛天騎士｜由《星之卡比》、《任天堂明星大亂鬥》製作人櫻井政博主理，以卡比系列角色做主角的另類車game，終於在今日（19號）晚在YouTube直播中曝光！原來這款game在22年前已推出一次！櫻井P表示，這款全新版本最大特點竟然是不需踩油門、遊戲重點更不是「賽車」？你要不要聽聽看你現在到底在講什麼？



全新騎手與飛天機器：策略選擇帶來不同體驗

Switch 2 新作《星之卡比 飛天騎手》（Kirby no Air Rider）源自22年前GameCube主機舊作《星之卡比 飛天賽車》（Kirby no Air Ride），櫻井P在直播中講解了更多細節，這款作品新增了多位可選的「騎手」角色，並可利用自選車手／飛行載具／特殊道具等3種元素，不同的角色更有特殊的超必技special技，可說是在賽道上進行的「大亂鬥」，為玩家帶來了耳目一新的遊戲體驗。

除了平均型的主角卡比，其他「騎手」都各有專長及專用特殊技，影片中更介紹了帝帝帝企鵝大王（Dedede），玩家可利用角色的獨特、體重、能力去改變賽事，不同角色與不同飛行載具會生成特殊性能。例如，身手輕巧的卡比在加速和轉向方面表現出色，而體型較重的帝帝帝大王則可提升最高速度、攻擊力和耐久度。

而遊戲中的「車」是一種飛行器，大約分為「浮空星星」、「單輪車」、「重型車」等3種類（之後會不斷update），每一款都擁有獨特性能。玩家可以根據自己的騎手和機器進行搭配，創造出屬於自己的人／車組合。

「浮空星星」

「單輪車」

「重型車」

簡化操作與新增「特殊」按鈕

《星之卡比 飛天騎手》繼承了原作簡潔易上手的操作方式。開始比賽後車子就會自動前進，並不需要按實油門鍵，你只需要控制左右方向，並不時利用B掣煞停、長按B掣蓄力，放手即可以玩甩尾加速。

開始比賽後車子就會自動前進，並不需要按實油門鍵

利用B掣煞停、長按B掣蓄力，放手即可以玩甩尾加速。

利用B掣煞停、長按B掣蓄力，放手即可以玩甩尾加速。

部份車款駛進跳台，又或在加速期間將十字掣向後拉，車身即會開始飛上天，帶出更多變化。

部份車款駛進跳台，又或在加速期間將十字掣向下拉，車身即會開始飛上天。

此外，每個角色都是自己的專屬「特殊」按鈕，當多次按B掣蓄力、 Special 特殊能量計儲夠氣後，即可發動角色獨有的專屬技能，為競賽帶來策略性。

多次按B掣蓄力、 Special 特殊能量計儲夠氣後，即可發動角色獨有的專屬技能。

角色的技能可以透過裝道具、換衫去改變。

不只是卡比！所有角色都能複製能力

在新版《星之卡比 飛天騎手》中，唯有卡比本身就可以轉身體顏色，使用4種能力，而典他騎手都可以像卡比一樣吸收敵人，複製對手的能力，比起《Mario Kart》更具侵略性。

「都市挑戰賽」模式告別「一本道」賽車

「都市挑戰賽」（City Trial）模式，是新作中最受期待的亮點，故事發生在一座名為「Skyia」的浮空島上，最多可容納16名玩家自由探索（只限NSO多機連線）。在為期五分鐘的探索時間裡，玩家需要收集各種強化道具來升級自己的飛天機器，以提升速度、攻擊、防禦等屬性。

從自由探索到終極對決：令人期待的「體育場」賽事

在五分鐘的「都市挑戰賽」自由探索環節結束後，所有玩家將被傳送到一個「體育場」進行最終決戰。這個環節的比賽類型非常多元，從短程競速、死亡競賽到各種小遊戲，都充滿了變數與樂趣。

玩法包含創新與升級、「都市挑戰賽」模式擁有無比潛力，不知大家看畢《星之卡比 飛天騎手》的介紹後，會否放下 Mario Kart ，嘗試這款另類新車game？

11月20日發售/售價：下載版 7,980日圓／實體版 8,980日圓