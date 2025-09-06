Switch 2《牧場物語 來吧！風之繁華市集》改編自系列經典作品，以「微風鎮」為舞台打造世界第一大市集。這款融合農場經營、故事性與RPG冒險的遊戲，對從NDS時代開始就是不少香港玩家的回憶，難怪香港代理商GSE特別推出一款本土限定限定版Box Set，附送的精品實用又可愛！



Switch 2牧場物語風之繁華市集GSE限定版｜乳牛錢罌暗藏可愛細節

《牧場物語 風之繁華市集》香港限定版Box Set開箱

香港代理商推出的限定版Box Set，一拿就手感覺就是超大盒，好像平時參加公司派對用的那種抽獎箱一樣巨型！

微風鎮四季保暖毯｜下圖中鋪在草地上的，就是一張夠成年人用的保暖毯，其精緻圖案以遊戲世界觀設計，材質舒適拿上手質感輕輕軟軟，但小心深夜遊戲時暖到睡著。

牛牛錢罌｜呼應遊戲畜牧元素，幫你儲錢買下一款遊戲。尾巴上有個牛鈴（不過沒有聲），最好笑是肚仔那粉紅色乳頭，原來是用磁石吸附在牛牛肚仔一拉即開。

牛牛鑰匙圈壁掛架｜最具創意的配件，本身整體是一件亞加力膠掛飾，又可折出2個獨立乳牛匙扣隨身攜帶使用，一物多用設計貼心。

如在實體店購買，會加送一個《牧場物語》情景立牌、超靚！（預訂限定、送完即止）

《牧場物語 風之繁華市集》遊戲玩法介紹

玩家在微風鎮可以耕地種植、飼養動物獲得牛奶與毛料。最大特色是每週市集活動，需策略規劃農產品販售，實現打造世界第一大市集的夢想。購買下載版可獲得特典「牛牛套組」，包含角色服裝與滑翔翼。

《牧場物語 來吧！風之繁華市集》產品資訊

平台：Nintendo Switch、Switch 2、Steam

實體版售價：Switch $308 HKD /Switch 2 $358 HKD /GSE限定版 $598 HKD

售賣點：香港限定版Box Set可在HKTVMall及香港各大game鋪購買

香港代理：GSE