《空洞騎士：絲綢之歌》9月4日發售　黃蜂女新冒險玩法戰鬥大進化

眾所周知啊，等待遊戲/遊戲續作的推出已成為一種常態。現代遊戲開發難度大幅提升，工作室不得不投入更多時間與精力，以滿足玩家日益提高的期待。



儘管大多數玩家對此心知肚明，但仍有部分作品無奈成為「開發周期無限延期」的典型代表——從CAPCOM的《虛實萬象》、Nintendo的《銀河戰士Prime4》，到Valve的《半條命3》，無一不是如此。

不過對於2025年夏天來說，我們終於迎來了一個「兑現承諾」的季節。多款歷經漫長開發周期的作品在這時相繼宣佈發售日期，引得眾多玩家群體欣喜若狂。而其中最引人注目的，要屬跳票多年，卻選擇在2025年9月4號正式發售的《空洞騎士：絲綢之歌》！

開發商TeamCherry表示，遊戲開發時間之所以長達近七年，不是因為遇到了麻煩或重大障礙，而是因為「原作的巨大成功讓他們有了足夠的底氣慢慢打磨」，並且他們工作室人數很少，卻個個靈感不斷，這間接延長了遊戲開發時間。

《空洞騎士：絲綢之歌》開發商TeamCherry主要成員。（中關村在線提供）

《空洞騎士：絲綢之歌》最初作為《空洞騎士》的DLC概念誕生，隨後擴展為獨立作品。遊戲背景設定在全新的王國「Pharloom」，玩家將扮演前作中的高人氣角色「黃蜂女」，展開全新的冒險旅程。

根據目前給出的宣傳片，科隆遊戲展放出的試玩demo來看，遊戲在玩法上變化不會很大，但是在戰鬥系統和玩法深度上拓展了許多。主角黃蜂女的動作設計與前作小騎士存在很大差異，她擁有更高速的移動能力、更具技巧性的攻擊方式，以及依賴「絲線」構建的全新資源系統。

而戰鬥環節則是強調連貫性與節奏感，新增的抓鈎機制不僅可以用於移動，也能在戰鬥中拉近與敵人的距離，形成富有張力的攻防轉換。同時，製作團隊也豐富了養成系統，玩家可通過收集地圖中的材料，鍛造各式各樣的武器與技能，來應對不同種類的敵人。

+ 4

不過說實話，《空洞騎士》系列最吸引我的從來都不是戰鬥，而是其獨特而富有層次的畫面表現，以及探索過程中那份孤獨與敬畏交織的奇妙氛圍。雖然遊戲還未發售，但根據網上流傳的視頻來看，想必《絲綢之歌》也有許多隱蔽的小道與角落，以及藏在那裏面的未知彩蛋。

確實，玩家們已經為這部續作等待了太久，但目前的所有跡象都表明，這些年的等待或許真的是值得的。

延伸閲讀：街霸6｜夏日泳裝造型全解禁！網民一致好評吶喊春麗阿姨腿太香（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】