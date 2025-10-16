《伊藤潤二恐怖體驗展2》香港站．鬼屋玩法+門票全攻略｜以日本當代恐怖漫畫大師伊藤潤二作品為主題的展覽＋鬼屋新型體驗展，已經登陸香港旺角創興廣場B2 INCUBASE Arena！《富江》、《漩渦》、《人頭氣球》等邪典神作一一立體化，結合沉浸式鬼屋體驗與珍貴動畫複製原畫展示，為香港恐怖漫畫迷帶來一場無與倫比的驚悚體驗。展覽於萬聖節期間增設「萬聖節」特別場次（2025年10月11日至2025年10月31日），延展開放時間至凌晨12時，快約朋友一齊去嚇餐飽。



沉浸式雙主題鬼屋：只靠「救命繩」摸黑前行

展覽以動畫《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》為主題，設有A館「償命村」及B館「喚惡鎮」兩大主題館。參觀者只能憑一條「救命繩」摸黑前行，走入伊藤筆下10部經典恐怖作品的世界，包括《隧道奇譚》、《閣樓的長髮》及《富江：照片》等。為保持神秘感和沉浸體驗，鬼屋體驗區域嚴禁拍照攝影，讓觀眾完全沉浸在毛骨悚然的氛圍中。

參觀者只能憑一條「救命繩」摸黑前行，走入伊藤筆下10部經典恐怖作品的世界

包括《隧道奇譚》、《閣樓的長髮》及《富江：照片》等。

動畫複製原稿展示與《漩渦》立體場景重現

除了刺激的鬼屋體驗，展覽還設有「神秘展區」，展示伊藤潤二動畫作品的複製原稿，讓觀眾可以近距離欣賞大師筆下的黑白恐怖美學。展區中的《漩渦》專區更以立體裝置呈現漫畫中最經典的場面，彷彿身陷無盡漩渦的絕望與瘋狂。

動畫複製原稿展示與《漩渦》立體場景重現

展覽還設有「神秘展區」，展示伊藤潤二動畫作品的複製原稿

。展區中的《漩渦》專區更以立體裝置呈現漫畫中最經典的場面

香港站獨家周邊與主題Cafe

展覽尾段特設限定周邊商店，提供多款香港站獨家商品，包括富江與雙一主題T恤、亞加力立牌等。而在展館外B1樓層的主題Cafe亦推出一系列融入角色元素的「暗黑料理」，讓恐怖體驗延伸到味蕾上，打造五感全方位的伊藤潤二世界。

早鳥優惠，84折最平$150入場｜仲有萬聖節特別場次

展覽特別於10月11日至31日期間增設「萬聖節」特別場次，營業時間延長至凌晨12時。早鳥優惠於8月15日開售，預售雙人票僅需HK$299，單人票則為HK$179。凡購票入場均可隨機獲贈富江或雙一面具一個，另設三種特典票附帶限定周邊。此外，上 01 Space 買飛可享早鳥優惠，84折最平$150入場一票玩鬼屋、睇展覽！

萬聖節期間開放時間（2025年10月11日至2025年10月31日）

星期一至五開放時間為下午5時至凌晨12時

星期六至日開放時間為下午3時至凌晨12時

凡購票入場均可隨機獲贈富江或雙一面具一個