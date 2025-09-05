Sanrio香港排名感謝祭限定店｜玉桂狗、Hello Kitty、Kuromi三甲角色率領11位人氣角色登場AIRSIDE｜香港Sanrio粉絲的期待值已經爆燈了！2025年《Sanrio Character Ranking》香港區票王三甲角色——玉桂狗Cinnamoroll、Kuromi與Hello Kitty，聯同其他8位人氣角色，9月中旬起會在啟德AIRSIDE舉辦盛大的感謝祭活動，包括見面會、演出以及開售主題產品的 Pop Up Store！



11 位 Sanrio 角色齊聚 AIRSIDE 謝票

適逢《Sanrio Character Ranking》踏入40周年里程碑，今次感謝祭活動規模空前，共有11位Sanrio人氣角色將會現身AIRSIDE與粉絲見面，包括Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Little Twin Stars、Cinnamoroll、Pompompurin、Hangyodon、Ahiru No Pekkle、Minna No Tabo、Bad Badtz-Maru等。當中三甲代表：玉桂狗、Kuromi與Hello Kitty更將全新舞蹈演出「謝票」，壓軸環節更有11位角色大合照，讓粉絲盡情打卡留念。

Sanrio 夢幻星舞巡遊盛典

日期：2025年9月13日（星期六）

時間：下午4:30-5:00

地點：AIRSIDE露天廣場及啟德中央公園

Sanrio香港排名感謝祭限定店｜玉桂狗、Kitty、Kuromi 11角色登場

三甲角色專屬見面會

除了大型巡遊外，玉桂狗、Kuromi和Hello Kitty還會分別舉辦「We Love You All抱抱見面會」，讓粉絲近距離接觸心愛角色。粉絲可透過Sanrio Smile HK會員積分兌換或於AIRSIDE消費滿$1,000獲得見面會入場資格。

玉桂狗：9月14日 下午2:30-3:00

Kuromi：9月20日 下午2:30-3:00

Hello Kitty：9月20日 下午4:00-4:30

三甲角色專屬見面會

【圖輯】Sanrio角色全球排名榜｜點圖放大看更多👇👇👇

+ 49

SANRIO人氣角色2025年最新排名 綠茶婊Melody入十大！第1名是它

AIRSIDE期間限定店精品搶先睇

期間限定店將設置三甲角色專屬互動區域，每個角落都展現角色獨特美學：玉桂狗的雲端柔系療癒感、Kuromi的暗黑甜美魅力，以及Hello Kitty充滿少女心的經典風格。而店內將推出多款角色限定商品。而AIRSIDE期間限定店外的打卡區，則由即日至9月21日，早上10時至晚上10時開夜。

營業時間：2025年9月2-21日 上午11時至晚上9時

地點：AIRSIDE 2樓210及222號舖

AIRSIDE期間限定店外的打卡區，則由即日至9月21日，早上10時至晚上10時開夜。

+ 9

鑰匙扣系列 玉桂狗、Hello Kitty、Kuromi (各$189.9)

Sanrio characters盲盒鑰匙扣 (全8種／抽1次$80)

+ 3

+ 4

筆袋 ($169.9)、活頁筆記本 ($109.9)、鏡子 ($79.9)

+ 4

長髮夾 ($75.9)、索繩袋套裝 ($115.9)、手挽袋 ($189.9)

預告！Sanrio群星10月參加南豐紗廠週末市集



10月份活動將移師南豐紗廠，人氣插畫師皮忠將與近20個本地創作單位攜手，以匠心工藝重新演繹Sanrio經典角色，呈獻充滿港式情懷的限定原創作品。

市集日期：10月4-5日、11-12日、25-26日

時間：中午12:00-晚上8:00

地點：南豐紗廠六廠1樓