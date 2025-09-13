《劇場版總集編 咒術迴戰 懷玉・玉折》是將《咒術迴戰》中最具人氣的「前傳故事」懷玉・玉折篇重新整合而成的電影，雖然本質上是總集篇，但加入新畫面、5.1聲道以及重新編曲的「青のすみか」。雖然無敵的五條悟在原作中爛尾收場，但他與夏油傑的過去，依然拍得氣氛十足，猶如一首獻給青春的輓歌，喜歡《咒術》的人值得入場。



故事發生在五條悟與夏油傑的學生時代，二人奉名去保護一位名為天內理子的少女，她體內的「星漿體」讓她背負著每500年與天元同化的宿命，藉以維持咒術界的恆久穩定。當年的五條滿身是年輕人特有的自信、散發耀眼光芒，正因他在《咒術》正傳中下場悲慘，那份澄淨的青色更讓人無法忘懷。

音樂與視覺的完美融合

電影最令人難忘的莫過於主題曲《青のすみか》的運用。許多觀眾提到這首歌無法從腦海中消除，特別是結尾的Acoustic版本配合著學生時代的回憶照片，在戲院內以大銀幕＋靚音響去欣賞，感受到了他們曾經擁有的美好時光，讓人不禁潤濕了眼眶。

深刻的人物心理描寫

寫懷玉・玉折時，獨眼貓亦未暴走及討厭筆下角色，對五條與夏油分道揚鑣過程的細膩描繪。他們的決裂並非源於不和，而是因為作為咒術師的理念逐漸產生分歧，作為咒術師的行事作風，以及對他人的看法逐漸產生偏差。五條因此覺醒成為最強，而夏油則被黑暗吞噬，這種對比的描寫讓觀眾深深震撼，這種複雜的道德思辨讓作品超越了簡單的善惡二元論。

傑出的戰鬥場面與製作品質

伏黑甚爾的強大在大螢幕上得到了完美展現，他的戰鬥力強到可以單挑任何對手的程度，為觀眾帶來了絕望感的同時也展現了強者的魅力。高品質的作畫在劇場環境下更加震撼，讓人不禁感嘆製作團隊的用心。

情感共鳴的力量

這一段關於過去的回憶故事，其實很難處理，明知理子的結局，卻仍然被她燦爛的笑容所感染；明知五條與夏油最終的命運，卻依然為他們的友情而動容。這種"明知故犯"的觀影體驗，恰恰證明了作品情感表達的深度，電影形式的連續觀看讓故事更加完整，情感衝擊也更加強烈。

平衡觀點｜數《懷玉・玉折》之不足

作品雖然追加一些新畫面以及重整5.1聲道音效，但看過電視版的人未必會想再入場；而對初次接觸《咒術迴戰》的觀眾來說，專業術語過多且場面變換頻繁，理解上存在門檻。而正常人對於夏油黑化的理由，會覺得過於極端突兀，難以產生共鳴。

總結：一部優秀的青春電影

《懷玉・玉折》是一部優秀的青春電影，它通過音樂、視覺、情感的多重衝擊，讓觀眾重新審視友情、理想與現實的衝突。看畢後不禁對二人的割裂感到可惜：「如果不是在咒術師的世界，他們會度過怎樣的青春呢？」再加上名曲《青のすみか》，散場後久久不能忘懷。

此外，兩款入場特典也相當之有心機，尤其是那本設定小冊子，有原作者親筆繪畫的分鏡草圖，同好必收。而特典場送的1對團扇型的五條悟與夏油傑匙扣，就帶點可愛的喜感；是其中一個吸引觀眾再入場的原因。

片名 | 劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折

JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie

香港及澳門上映日期 │2025 年 9 月 4 日

類型 │ 動畫

語言 │ 日語 (中英文字幕)

級別 │ IIA

片長 │ 111分鐘

電影發行商 │ 羚邦娛樂