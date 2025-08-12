Netflix《海賊王》真人版第2季預告片新面孔登場 第3季製作確定
撰文：COOL潮流生活網
由尾田榮一郎打造的日本超人氣漫畫《海賊王》（ONE PIECE），在2023年由Netflix 推出真人版影集，並找來麥特·歐文斯（Matt Owens）與史蒂芬·前田（Steven Maeda）共同擔任主創，同時，尾田老師也親自監製全劇。影集上線後迅速刷新收視紀錄，口碑同樣亮眼，被譽為日本漫畫改編作品中的佼佼者。
而在先前的Netflix Tudum 2025上確認，《海賊王》第2季將於2026年啟航，同時揭曉了新船員「喬巴」的外觀。
直到今日，Netflix才公開了《海賊王》第2季搶先看片段。在本次預告中我們也首次看到了「布洛基」、「妮可·羅賓」及「斯摩格」在內的新面孔。更令人興奮的是，《海賊王》也正式官宣續訂第3季，即將展開製作。
根據原作者尾田榮一郎所述，《海賊王》第2季草帽一起將從羅格鎮開始冒險，途經顛倒山、威士忌山峰以及小花園，最終停留在磁鼓島。
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】