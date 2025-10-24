《世外》監製及導演專訪（上）：拆解世界觀與角色設計之源起

【專訪/電影/香港動畫】憤怒，是我們最熟悉的情感之一。但如果這份憤怒累積千年，甚至化為詛咒，我們又該如何自處？即將於下星期上映的香港動畫電影《世外》（Another World），便以此為引，講述了一個橫跨千年的神話故事。



《世外》海報（安樂影片）

這部耗時七年製作的作品，不僅入圍法國安錫、西班牙錫切斯等國際頂尖影展，更在金馬獎獲得提名，證明了香港動畫在創作能量上的巨大潛力。電影以絢麗的視覺風格，包裹著關於死亡、記憶與寬恕的深刻命題。

為此，我們專訪了監製兼編劇楊寶文（Polly）與導演吳啓忠（Tommy），深入拆解《世外》的創作旅程、世界觀與角色設計。

從《千年鬼》搭建核心概念

一切故事，都有一個原點。《世外》的原點，在十年前北京一個沒有紅綠燈的十字路口。當時旅居北京的編劇楊寶文（Polly），每天目睹著人們為了過馬路而爭吵、推擠。「那種憤怒，並非與生俱來，而是被環境與生活壓力所逼出來的。」這份日常觀察，讓她開始思考「憤怒」的本質，也就是未被排解的怨氣與不甘。

為了替這種沉重的情感尋找一個出口，她想到了「輪迴」。「如果生命不只一次，今世的苦與怨，是否就多了一個被理解與放下的可能？」這個概念，能將個人的痛苦，放置在一個更宏大的時間尺度中去審視。

確立了「憤怒與輪迴」的核心命題後，Polly一直在尋找故事的具體形式，直到2016年，她遇上了日本作家西條奈加的小說《千年鬼》。書中引領亡魂投胎的靈守「小鬼」，以及充滿怨恨的亡魂「小妹」，完美承載了她想探討的主題。更重要的是小說裡「鬼之牙」的概念：當怨恨積累到極致，會具象化為獠牙，將人變成怪物。

「這個形象化太精彩了，」Polly解釋道：「劇本寫一百次『憤怒』，都不及讓觀眾看見角色長出獠牙來得直接。」於是，《千年鬼》成為了劇本的基石，Polly在其中融入自己對輪迴與釋懷的思考，搭建出《世外》的初始世界觀。

為何必須以動畫呈現？

有趣的是，作為實拍電影出身的監製，Polly最初也曾想過將《世外》拍成真人電影。但在構思過程中，她發現了一個難以逾越的障礙。「一個戴著面具的小孩引領亡魂，這樣的設定在真人電影的語境下，太容易被歸類為驚悚片。無論我怎麼找演員，大家都會覺得我是在拍鬼片。」

《世外》劇照（安樂影片）

「我很不想觀眾帶著預設去看這部電影，」她強調，「它不是一個類型片，它就是故事本身。」這個創作困局，讓她想起了日本動畫大師今敏的作品。「他的故事很複雜，你分不出類型，但它異常好看，也能傳達很深層的訊息。」動畫的自由度，成為了破局的唯一可能。它允許創作者在奇幻、恐怖、溫情之間自由遊走，建構一個純粹屬於故事本身的維度。

《世外》劇照（安樂影片）

尋找夥伴的過程，Polly笑稱帶有幾分「宇宙法則」的神秘色彩。她在觀看港產片《今晚打喪屍》時，被其出色的動畫片頭所震撼，而她口中那位「厲害的動畫導演」，正是吳啓忠（Tommy）。透過朋友牽線，一頓飯局後，便成就了這段合作。

《世外》監製兼編劇楊寶文表示，希望觀眾不要帶著預設去看這部電影。（攝：黃寶瑩）

Tommy的出現，也恰逢其時。他坦言，當時正渴望創作廣告以外的作品，Polly的劇本觸動了他。「我對於輪迴這件事，我也有很多想法，我也有很多幻想。」但最打動他的，是故事中「守護」的核心。「我們經常說小鬼是『千年兵』，他很多事情都不懂，但是他義無反顧地去守護要保護的人，這一點我覺得我很被他感動。」

不同神話美學的融合與再創造

《世外》的美學，是一場東西方神話意象的融合與再創造，或用主創們的說法，是一次「炒埋一碟」。

《世外》劇照（安樂影片）

主角「小鬼」的骷髏面具，參考自西藏慶祝生死循環的「骷髏舞」（Citipati，尸陀林主）。「藏傳文化中，死亡是值得慶祝的，因為它意味著新的開始。」Polly解釋道。Tommy則打趣道：「是啊，像AKB要畢業一樣。」

Tommy補充，他們參考了節慶中人們穿戴的骷髏服飾，「那種手工感、有點陽春的質感，反而透出一種可愛。」於是，小鬼的形象便在可愛與恐怖之間取得了微妙的平衡。

《世外》劇照（安樂影片）

而面具上的裂縫，並非殘缺，而是Polly刻意為之的「可能性」。「就像嬰兒的腦囟還沒『埋口』，那我就覺得，那個面具還沒『埋口』。這代表有可能性，它才會對人性有好奇心，去探索一些可能性出來。」

其他神祇的設計也充滿巧思，武功高強的守護者「黑天」，原型是印度教的「大黑天」（Mahakala）。Tommy將其形象轉化，四臂、頭部化為煙霧，發怒時則燃起火焰。而掌管世外的「天女」，形象則參考了梵文文字的抽象形態。「我很喜歡看那些梵文，他們寫的大日如來也好，或者觀世音菩薩，很多東西其實是好像一個人的形狀。」Tommy說。

「其實我們兩個都不是佛教徒，」Polly坦言，「我們參考他們這些神使都是因為他們很有型，很好用到在動畫中。而其背後的哲理，也能幫助我們思考人生。」

電影內的「世外」源起於墨西哥沙漠？

電影中的「世外」，是一個沒有人類文明痕跡、純粹由大自然構成的奇異之地。它色彩絢爛，景觀壯麗，與死亡的沉重主題形成強烈對比。

《世外》劇照（安樂影片）

這個世界的靈感，源自Polly一次在墨西哥「神聖沙漠」的經歷。「那裡很靜，靜到一個點，人和大自然可以溝通。」她在沒有GPS的情況下獨自一人在沙漠行走，卻絲毫不感畏懼，內心有聲音告訴她「你會走到回去」。她將那份感受，轉化為電影中萬物有靈、信念即真實的空間氛圍。

而戲中代表「重生」意象的瀑布，同樣源於神話與個人體驗的結合。Polly從書中得知「穿過瀑布可以重生」的古老傳說，而Tommy則認為瀑布的壯闊能凸顯人的渺小，其流動的水亦帶有神聖與超越時空的意味。「水是可以擺脫了空間的東西，它突然之間好像沒有了時間性在裡面。」

《世外》劇照（安樂影片）

至於為何用如此絢爛的色彩去描繪沉重的死亡主題？「坦白說，是個人口味，也是一種創作選擇。」Tommy解釋，「如果我要將它描繪成黑暗陰沉，那看鬼片就行了。用一種更歡快、更具生命力的態度去描述死亡，或許觀眾會更願意去正視它。」

為了營造獨特的質感，團隊更刻意在畫面中保留了手繪的筆觸與顆粒感。「我們將一些線條『炸開』，變成更粗糙的粉粒質感，」Tommy解釋。這種帶點童真、彷彿插畫書的質地，最終構成了《世外》獨有的視覺語言。

《世外》劇照（安樂影片）

在這個喧囂、急躁的世界，兩位創作者用七年時間，深入探索憤怒與寬恕，才成就這樣一部作品。電影沒有給出關於「如何放下」的標準答案，卻提供了一種解答：或許，真正的釋懷，並非遺忘，而是在理解了憤怒的源頭之後，選擇與之和解共存。在無盡的時間長河裡，所有的怨與恨，終有機會化為塵土，隨風而逝。