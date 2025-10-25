《世外》監製及導演專訪（下）：為角色尋找配音，重要的是其氣質

【專訪/電影/香港動畫】七年，足以讓一個嬰孩長成學童，也足以讓一個夢想從萌芽到開花結果。但對於香港動畫電影《世外》（Another World）的團隊而言，七年則是一場漫長的修行。



《世外》劇照（安樂影片）

這部作品不僅超越了《麥兜》系列單部電影的金馬獎提名紀錄，榮獲三項大獎提名，更在「動畫界奧斯卡」法國安錫影展入圍主競賽單元。其北美發行權，更由發行過《蒼鷺與少年》的奧斯卡得獎發行商GKIDS拿下，足見其國際份量。

在掌聲與榮譽背後，是監製兼編劇楊寶文（Polly）與導演吳啓忠（Tommy）對創作的堅持。上篇訪問我們拆解了《世外》的世界觀以及角色構建， 本次專訪，我們將與兩位主創深度對談製作、融資與選角的幕後，也談談他們最想傳遞給這個世界的訊息。

從短片到長片製作的巨大鴻溝

《世外》劇照（安樂影片）

《世外》從一部14分鐘的短片，擴展成近兩小時的長片，體量放大了近十倍，挑戰更是幾何級數的增長。「做短片，就像在寫一本小簿子，」Tommy如此形容，「你要修改，打開簿子，找到那一頁，擦掉重寫，很快就能改完整本。但做長片，就像從屯門坐巴士去尖沙咀，路途遙遠，牽一髮而動全身。」

這種直觀感受上的巨大差異，源於動畫長片工業化流程的複雜性。「有時候我只是想將一個鏡頭拉長一秒，這件看似微小的事，卻需要啟動一整個鏈條：我要跟美術部溝通、通知上色組、動畫組要重新製作，音樂與音效部門也需同步調整，所有環節都緊密相扣。你無法再像過去那樣隨心所欲地『邊做邊改』。」

《世外》劇照（安樂影片）

過去習慣在最後一刻仍在打磨細節的Tommy，必須學會一種全新的工作模式：在宏觀規劃下，保持局部的有機性（organic）。「我們的製作不是完全線性的，有些部分做好了，有些還沒開始。但當回顧時，若發現繼續下去會導致後續劇情出現矛盾，便會陷入兩難。」

他描述了創作過程中的掙扎，「我們只能將已完成的部分視為『禁區』，不能再碰，然後在中間的扣連處不斷游走、修改。所以即使有了劇本和分鏡，中間的變數依然極多。直到配音、甚至混音的最後一刻，我們都還在思考如何剪輯，如何讓故事更好。」七年的製作週期，不僅是對技術的考驗，更是對團隊心態與耐力的極致磨練。

作品被中東投資者一眼相中

《世外》的中東投資，來自一場「Cold Call」（攝：黃寶瑩）

作為獨立電影人，Polly習慣了帶著項目在世界各大創投會上尋覓知音。在香港亞洲電影投資會（HAF）獲獎後，她敏銳地瞄準了東京國際電影節一個專為動畫而設的市場。三天，四十多場提案，而轉捩點，源於一次看似隨意的「Cold Call」。

「因為別人不認識你，只能靠自己主動出擊。我在名單的『A』字頭裡，隨意選了一些名字，很多中東人的名字都以『A』開頭，就這樣，我們約見了一位沙地阿拉伯的投資者。」Polly笑著回憶。

《世外》劇照（安樂影片）

當他們講述完這個關於東方輪迴、生死循環的故事後，對方的第一反應讓Polly和Tommy當場「O嘴」（目瞪口呆）：「他非常肯定地說：『我覺得這個項目在中東一定會很受歡迎。』」

Polly坦言當時內心充滿疑惑：「我心想，你真的明白故事在說什麼嗎？我們講輪迴，但伊斯蘭教是沒有這個概念的。」她小心翼翼地試探：「我們的故事元素，會不會跟你們的宗教有所抵觸？」對方卻一派輕鬆：「不用擔心，我們這裡的人很習慣看Netflix，知道這是外國文化，不會視為冒犯。」

《世外》劇照（安樂影片）

「我們每一步都感到很震驚，」Polly說，「從沒想過一個講輪迴的香港動畫，會被中東的投資者如此看好。他比我們自己還要確定這個項目會成功。」會議結束後，兩人並未抱太大期望，但幾天後，他們接到了「老闆想見你們」的電話。在短短兩三個月內，合作敲定，他們踏上了前往沙地阿拉伯的旅程。

Tommy補充道，這次合作也與時代的變遷密不可分。「我們去的時候，沙地阿拉伯剛剛對外開放不久。他們告訴我們女人開始可以開車，國家正在大興土木，為世博和奧運做準備，希望在文化和基建上與世界接軌。」這家投資公司，正是將《鬼滅之刃》等日本動畫正版引入中東的先驅。「他們是第一家投資動畫電影的公司，而我們，是他們的第一個項目。」

《世外》劇照（安樂影片）

這段合作最有趣的插曲，莫過於他們第一次聽到阿拉伯語配音的反應。「我們完全無法判斷情緒，」Polly笑得合不攏嘴，「小鬼這個角色，本應是木訥、呆板、不懂人情的，但阿拉伯語的音調非常高昂，充滿激情。我們聽的時候面面相覷，不知該作何反應。」Tommy則從另一個角度解讀：「但你若當作日文來聽，其實情緒是到位的。能感覺到那班配音演員非常用心，充滿熱血。」

配音尋找的是一種「氣質」

《世外》劇照（安樂影片）

近來，社交平台上關於電影配音的討論時常聚焦於「明星效應」，但《世外》創作團隊的視角，顯然在另一個維度。

「這個項目最珍貴的地方，就是它由始至終都是我們想像中最好的模樣，」Polly表示，「不只是配音，包括音樂、音效、美術設計，每一個部分都是我們反覆商討後，認定對故事、對創作最好的選擇。我們很感恩能有這樣的創作自由，也希望這份純粹的創作初心能傳達給觀眾。」

將焦點放回主角「小鬼」和「小妹」，導演Tommy詳述了選擇鍾雪瑩和蔡曉童（童童）的原因。「小鬼這個角色本質上是『木獨』（木訥）的，他是在學習如何成為『人』的過程中，情感才慢慢被點燃。這個轉化非常細膩，需要層層遞進。」因此，他們尋找的不是單純的聲音，而是一種「氣質」。

「我們需要演員懂得處理細微的情緒轉變。而鍾雪瑩和童童的聲音，我們一聽就覺得『是了，就是這種感覺』。她們的聲音很動聽，而且具備我們需要的表演功力。」Tommy形容那種契合感，不像是在「選角」，更像是一種尋回。他說：「就像找回了角色本來的記憶，感覺她們的聲音，本身就是一對。」

《世外》劇照（安樂影片）

關於「放下」與「相信」

歷時七年，走過無數高山低谷，這部電影終於將與觀眾見面。當被問及最希望觀眾從中帶走什麼時，兩位創作者的答案，回歸了創作的初心。

Polly表示製作《世外》第一個心願是讓世界知道，香港有一位這麼厲害的動畫導演。（攝：黃寶瑩）

Polly首先分享了她的兩個心願：「第一，我很想讓世界知道，香港有一位這麼厲害的動畫導演。我覺得我做到了，完成了這個任務。」她繼續說道，「第二，我希望能寫出一個故事，當你感覺這個世界很不濟、很糟糕的時候，它能成為一顆種子，在你心裡悄然開花，告訴你：『其實你是可以釋懷的，你可以放下。』它能成為你放下執念的養份。」

她坦言，這個目標能否達成，無法用自己有限的生命去判斷。「或許這顆種子要等到十世之後，在某個離奇的時刻才會開花。我不知道，但我真心希望如此。」

《世外》劇照（安樂影片）

Tommy則是詮釋了他對「放下」的理解。「真正的放下，是當你了解到，所有事情的發生，都需要你的『意念』和你的『緣份』相互契合。如果當下兩者無法並存，不代表那件事是錯的，也不代表它永遠不會發生，只是在龐大的時間尺度裡，你不知道它何時會發生而已。」

他總結道：「可能要過很多年，甚至等你化為塵土之後，那件事才會圓滿。因此，你唯一能做的，便是相信你這一刻的善良，它一定會流傳百世。只要時機對了，美好的事情總會發生。當你懂得了這一點，你也就懂得了放下。」