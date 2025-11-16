《超級瑪利歐銀河電影版》續集預告　原班人馬出動　在此時上映

由Illumination和任天堂共同製作、環球影業發行的動畫電影《超級瑪利歐兄弟電影版》在2023年4月上映，最終取得全球13.61億美元票房的超亮眼成績。這也讓任天堂將續集火速堤上日程，持續開拓「任天堂電影宇宙」（Nintendo Cinematic Universe）。



+ 5

而續作《超級瑪利歐銀河電影版》在11月12日釋出首支預告，故事延續《超級瑪利歐兄弟電影版》，亞倫·霍爾維斯（Aaron Horvath）、麥可·傑勒尼克（Michael Jelenic）雙人組導演再度回歸執導。馬修·福格爾（Matthew Fogel）也再度回擔任編劇，配樂師布萊恩·泰勒（Brian Tyler）也再度回歸編寫電影配樂。

而卡司方面：克里斯·普瑞特（Chris Pratt）、查理·戴（Charlie Day）、安雅·泰勒-喬伊（Anya Taylor-Joy） 、傑克·布萊克（Jack Black）回歸聲演「瑪利歐」、「路易吉」、「碧姬公主」、「庫巴」。

《超級瑪利歐銀河電影版》目前排定將在2026年4月全球上映。

延伸閱讀：《反斗奇兵5》主角竟不是Woody 巴斯光年爆料：故事將圍繞她展開

+ 2

延伸閱讀：

《出神入化3》爛番茄開盤取得系列最高成績：極致奢華、氣勢恢弘的娛樂盛宴

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】