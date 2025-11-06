《反斗奇兵5》主角竟不是Woody 巴斯光年爆料：故事將圍繞她展開
距離《反斗奇兵4》上映已是6年前的事了，當初許多粉絲都認為這將是「Woody」與「巴斯光年」的最後一舞。但在2023年2月，迪士尼執行長巴布·艾格（Bob Iger）卻在財報會議上確認了《玩具總動員5》開發的消息，並在後續公布該片將於2026年6月上映。
根據官方敘述，第五集中的玩具們發生了與現實中一樣的情況，那就是「傳統」vs「新潮」，傳統玩具將面對現代小孩人手一台的新玩具：「平板電腦」。
在Woody離開Bunny後，Jessie成為了邦妮玩具們的新領袖，副手依然是巴斯光年，但此時已經8歲的邦妮卻迷上了新玩具，一部名為「茉莉亞」的青蛙造型平板。除此之外，在新故事中，還有「故障」的巴斯光年軍團這個反派團體是玩具們必須要碰上的麻煩。
而巴斯光年的配音員提姆·艾倫（Timothy Alan）也透露《反斗奇兵5》是專屬於「Jessie」的故事。在新的劇情中，Jessie會成為主角，故事圍繞著她展開，因為發生了一些麻煩，各個玩具分散各地，Jessie會想辦法把他們在召集起來。
