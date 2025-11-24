PokeFest 2025是香港首個以Pokémon寶可夢為主題的大型卡牌展覽暨粉絲狂歡祭，將於12月12至14日假九龍荔枝角D2 Place舉行。場內雲集60個以上收藏與交易攤位，還有人氣藝人KOL互動及卡牌對戰比賽，各位PKM訓練家和Pokemon Card玩家必去！01空間還有獨家8折減3蚊換飛優惠。



什麼是PokeFest 2025?為何Pokemon卡迷一定要參加?

這場由收藏家專為收藏家打造的盛會，匯聚超過60個收藏與交易攤位，展出無數訓練員夢寐以求的稀有卡牌及絕版珍品，更有專業評級服務、人氣藝人KOL互動及卡牌對戰比賽，讓你零距離感受最熾熱的寶可夢訓練家氛圍！

01獨家減$3購票👉PokeFest Show

PokeFest 2025 現場有什麼精彩活動?

展覽分為兩層:2樓THE SPACE設有超過60個收藏與交易攤位，7樓THE UPPER STAGE則是收藏品特展區，由資深收藏家借出平日難得一見的稀世珍藏供免費欣賞。現場更設卡牌對戰區、新手教學工作坊、舞台表演及與人氣嘉賓互動環節。大會準備大量鑒定卡、卡包及周邊禮物回饋訓練員，務求將氣氛推向高峰！

如何在PokeFest 2025 獲得寶可夢卡評級鑒定服務？

PokeFest 2025請來國際認可的評級鑒定服務進駐會場，包括PSA評級及首度登場的TAG評級公司，讓參加者可以「即買即拆即評」，即場見證卡牌價值提升的重要時刻。這對收藏家來說是難能可貴的機會！

PokeFest 2025 現場購物有何獨家優惠?

配合活動熱潮，玩具反斗城於D2 Place二期開設Pokémon寶可夢主題店，販售Takara Tomy、Nintendo等正版周邊，部分產品享D2 Place專屬折扣低至7折。購買任何Takara Tomy寶可夢產品滿$300更即送精選Moncolle一個！

Pokefest 2025 何時舉行？

PokeFest 2025 活動詳情

日期： 2025年12月12日至14日

時間：12月12日：16:00 – 21:00

12月13日-14日：12:00 – 21:00

地點：荔枝角D2 Place一期 2樓 THE SPACE、7樓 THE UPPER STAGE

單日門票：HK$20



立即前往01空間購買早鳥門票，即享獨家8折（減$3）換購優惠！（單日門票原價$20）

