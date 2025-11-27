全世界高達總選舉2025中期戰報：SEED系大獲全勝 00系竟無一入圍｜為紀念「GUNDAM Official Website」正式啟用，官方舉辦的「全世界高達總選舉2025」，榮獲第一名的機體更將獲得官方繪製全新紀念插圖的殊榮，隨著投票將於12月25日截止，官方日前公佈了競爭激烈的中期結果Top 20名單（排名不分先後），《SEED Freedom》新機突擊自由極殺入20強，而《00》竟全軍覆沒、無一部機入到Top 20，各大討論區引發熱議。



突擊自由極殺入20強．00全軍覆沒｜全世界高達總選舉2025中期結果

誰是中期票王？Top 20名單大公開

今次公佈的20強名單並未有公開名次，不過就以《機動戰士高達SEED》系列走勢最為強勁；受惠於劇場版《SEED FREEDOM》的熱潮，基拉·大和與真·飛鳥的座駕佔據了榜單近三分一的席位。除了經典的「自由高達」、「突擊自由高達」及「命運高達」外，劇場版登場的新機體「突擊自由高達極」（Mighty Strike Freedom）及「命運高達 Spec II」亦強勢入圍。就連「突擊高達・紅」（嫣紅突擊）亦榜上有名，不過阿斯蘭的「正義高達」系列機體就未能殺入20強，但依然不改C.E.紀元的超高人氣。

+ 15

新生代作品人氣不弱｜紅高達撐起GQX

元祖「RX-78-2 高達」、「ν高達」、「Z高達」「飛翼零式」及「神高達」等經典機體依然穩守一席位。新生代作品亦不甘示弱，《水星的魔女》主角機「風靈高達」與最終機體「高達卡利班」雙雙入選；最新電視作品《機動戰士Gundam GQuuuuuuX》則由神秘的馬沙專用「紅色高達」單騎殺入20強。

機動戰士高達GQX 角色人氣投票｜馬沙不敵這男人．排名比兩隻狗低

+ 5

00系高達全軍覆沒？網民：難以置信！

這份中期名單最令網民震驚的，莫過於《機動戰士高達00》系列的「全軍覆沒」。作為平成年代極具代表性的作品，剎那·F·塞耶駕駛的「Gundam Exia」、「00 Raiser」以至「00 Qan[T]」竟然無一進入前20名。不少香港及台灣網民在討論區表示驚訝，紛紛留言「以為00R人氣高到爆」、「沒想到會輸給嫣紅突擊」，更有粉絲呼籲同好在餘下時間集中票源，務求將00系機體推回榜單。

在2018年，日本NHK電視台曾舉行一次【Gundam 高達總選舉】，以下是Top 40 人氣歌曲投票結果

歷代聲優投邊個？古谷徹林原惠心水曝光

除了粉絲投票，官方亦邀請了13位歷代高達駕駛員聲優分享心水。傳奇聲優「阿寶」古谷徹毫無懸念地投給了「ν高達」（而不是「Reborn Gundam」）；而林原惠則推薦了《0080 口袋裡的戰爭》中的「高達NT-1」，「飛鳥真」鈴村健一除了為命運Spec II拉票，更表示自己最喜歡「大貨櫃」GP-03D。更有趣是「巴納吉」似乎認為獨角獸高達型號太多，分薄了票源（笑），不知聲優的熱情拉票，能否在投票進入「最後直路」前左右大局？

在2018年，日本NHK電視台曾舉行一次【Gundam 高達總選舉】，以下是Top 100 人氣機體投票結果

+ 95

距離截止僅餘一個月！如何投下神聖一票？

「全世界高達總選舉2025」投票期至2025年12月25日（星期四）23:59（日本時間）結束。每人每日均可投票一次，支援包括繁體中文（香港）在內的10種語言。若你想支持的愛機（特別是告急的00系）尚未上榜，就要把握最後機會，每日登入官方網站投下神聖一票，左右最終賽果！

相關官方投票頁面： https://hk.gundam-official.com/feature/vote2025