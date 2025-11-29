萊莎的鍊金工房 秘密三部曲DX 評測｜少女最終旅程是否值得入手？

萊莎的鍊金工房 秘密三部曲DX 評測｜光榮特庫摩旗下GUST救世之作，「秘密」系列不僅讓《鍊金工房》這個長青招牌重回大眾視野，更憑藉萊莎琳·斯托特這位「平凡」少女，締造了系列首次由同一主角擔綱三部曲的紀錄。隨著《萊莎的鍊金工房 秘密三部曲 DX》的正式推出，這套收錄了三代本篇、大量DLC以及全新劇情與角色的合輯，無疑成為了目前體驗萊莎冒險故事最完整的方法。記者詳細體驗了這款「決定版」後，將從劇情補完、遊戲機制演進以及新舊版差異三個維度，客觀分析這款作品是否值得新舊玩家入手。



一次過可以玩盡3集《萊莎的鍊金工房》

三部曲的完整敘事弧線

對於尚未接觸過本系列的玩家而言，DX版最大的價值在於其敘事的連貫性。從第一代《常闇女王與秘密藏身處》中萊莎對平凡日常的厭倦與對冒險的渴望，到第二代《失落傳說與秘密妖精》的成長與離別，最後在第三代《終結之鍊金術士與秘密鑰匙》中尋找鍊金術的根源，三部曲構成了一個極為完整的成長過程。

特別值得一提的是，作為系列終章的第三代，在劇情處理上展現了極高的完成度。許多在初代與二代中埋下的伏筆，或是角色們尚未完成的心願，都在第三代中得到了恰當的收尾。這種跨越三部作品的情感積累，如果分開遊玩或許會因時間間隔而淡化，但在DX版連續遊玩的體驗下，玩家能更深刻地感受到角色們從稚嫩到成熟的轉變。不過，劇情的節奏並非完美無缺，特別是在第三代的故事尾聲，敘事節奏略顯拖沓，部分對話與情節顯得較為冗長且缺乏實質意義，這是玩家在遊玩過程中可能需要適應的缺點。

開放世界的嘗試與任務設計的進化

遊戲玩法的演進是「秘密」系列的另一大看點，特別是在第三代中，製作組大膽地導入了無縫開放世界的設計。這不僅是地圖面積的擴大，更是一種對過往地圖設計的致敬與整合。第三代幾乎將第一代庫肯島周邊地圖的絕大部分區域重新納入，讓老玩家在探索新區域的同時，也能感受到舊地重遊的親切感。

在任務設計方面，DX版所呈現的內容明顯優於前兩作的原始版本。過往《鍊金工房》系列的支線任務往往流於形式，大多是單調的「收集特定素材」或「討伐指定數量魔物」。然而在《萊莎3》以及DX版新增的內容中，玩家可以體驗到更具深度的長任務鏈。以重建著名橋樑的任務為例，這並非單純的物資繳納，隨著玩家逐步完成任務，可以親眼見證橋樑的修復、人流的回歸，甚至會有新的商店在橋頭開張。這種任務與世界環境的動態互動，極大地增強了遊戲的沉浸感，部分任務甚至會引導玩家發現隱藏的強力Boss或解鎖新的坐騎，提供了實質的探索獎勵。

DX版與原版的核心差異：新角色與系統優化

本次DX版與原版最大的區別，在於對劇情視角的補充以及「遺珠之憾」的彌補。在原版中，許多人氣極高但無法操作的角色一直是玩家心中的遺憾。DX版針對每一代都追加了新的可操作角色與專屬劇情。在第一代中，護衛隊長阿佳特、精靈使吉洛以及商人羅密終於可以加入隊伍；第二代則讓安佩爾與莉拉這對導師組合回歸前線；第三代更是補完了克里佛德與賽莉的故事。

這些新增內容並非單純的「更換皮膚」，而是包含了由原案高橋彌七郎撰寫的全新劇情。例如第一代新增的「吉洛與博斯」外傳，詳細描寫了兩人在異界相遇的過程，這對於理解博斯這個角色在後續作品中的性格轉變至關重要。這些新增的劇情片段，有效地填補了原本三部曲之間的時間空白，讓整個世界觀的架構更加嚴密。

在系統優化方面，DX版針對玩家長久以來詬病的「背包焦慮」進行了調整。採集籃與材料箱的容量上限得到了顯著擴充，且原野UI現在能直接顯示採集籃的剩餘空間，這對於以採集和調合為核心玩法的鍊金術士來說，是極為實用的改動。此外，第三代中新增的「風獸」自動採集功能，以及騎乘靈獸時可直接採集的設計，都大幅降低了重複勞動的作業感。

然而，DX版並未能完全解決所有問題。部分在第二代中備受好評的便利功能，在第三代中反而有所退步，例如在野外切換採集工具的操作繁瑣度，以及部分UI介面的直觀性不足，這些問題在DX版中依然存在。對於習慣了現代RPG流暢操作的玩家來說，初次接觸可能需要一段時間來適應這些介面邏輯。此外，遊戲的本地化翻譯雖然整體流暢，但在部分名詞統一性和語境表達上仍有進步空間。

戰鬥系統的平衡

《萊莎》系列的戰鬥系統從最初的回合制演變為即時戰術戰鬥，節奏感一代比一代強烈。DX版保留了這一特色，並在初期提供了不錯的挑戰性。然而，《鍊金工房》系列的傳統——「鍊金術能打破一切平衡」在本作中依然適用。雖然製作組盡力在數值上維持平衡，但一旦玩家解鎖了道具等級上限或點出了技能樹上的強力節點，戰鬥難度會瞬間大幅下降。對於追求硬核戰鬥的玩家來說，這可能會降低後期的樂趣，但對於享受「用神裝輾壓敵人」快感的鍊金玩家而言，這正是系列的一大魅力。

總結：是否值得入手？

綜合來看，《萊莎的鍊金工房 秘密三部曲 DX》無疑是一款充滿誠意但也帶有些許時代痕跡的作品。它在畫面表現、角色建模以及音樂製作上保持了GUST一貫的高水準，DX版的新增內容更是將劇情的完整性推向了新的高度。

對於從未接觸過《萊莎》系列的新玩家而言，這絕對是入手的最佳時機。DX版一次性收錄了三代遊戲本體、所有過往付費DLC以及全新的劇情與角色，價格效益比極高。你將能毫無阻礙地體驗萊莎從無名少女成為偉大鍊金術士的完整旅程，且不必擔心版本差異帶來的割裂感。

然而，對於已經擁有原版的老玩家來說，購買建議則需要視情況而定。如果你只是通關了主線，對角色沒有特別深厚的情感，那麼DX版的新增內容（約數小時的額外劇情與新角色）或許不足以支撐再次全價購買的理由。但如果你是該系列的死忠粉絲，渴望看到博斯與吉洛的過去、安佩爾與莉拉的旅途細節，或者想要在PS5、Switch 2等新平台上以更高畫質重溫這段冒險，那麼DX版依然具有一定的收藏價值。

總體而言，這是一部瑕不掩瑜的總集篇，它見證了萊莎的成長，也記錄了GUST工作室在RPG領域的探索與進化。對於想要在繁雜的現實生活中尋找一段溫暖、明亮且充滿奇蹟的夏日冒險的玩家來說，萊莎的鍊金工房依然是最好的選擇之一。