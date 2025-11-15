萊莎的鍊金工房秘密三部曲DX典藏版開箱｜集三代感動與豪華於一身

萊莎的鍊金工房－秘密三部曲－DX典藏版開箱｜GUST、KOEI TECMO發行的JRPG人氣作品《萊莎的鍊金工房》系列，以其迷人的角色設定與「夏日冒險」主題，在全球俘虜了大量玩家。近日推出了《萊莎的鍊金工房 ～秘密三部曲～ DX》，將三部曲完整收錄並加以優化。記者搶先入手了內容最為豐富的「典藏版」（Collector's Edition），其份量之足，確實無負「典藏」之名。立刻各位讀者詳細開箱介紹，一探究竟這套終極合集蘊藏的魅力。



萊莎的鍊金工房～秘密三部曲～DX 典藏版 開箱 周邊非常豐富

重溫夏日冒險 遊戲內容及DX版進化

此三部曲DX版並非單純的移植合集，而是收錄了《萊莎的鍊金工房～常闇女王與秘密藏身處～ DX》、《萊莎的鍊金工房2 ～失落傳說與秘密妖精～ DX》以及《萊莎的鍊金工房3 ～終結之鍊金術士與秘密鑰匙～ DX》三部作品的「決定版」。

故事圍繞著平凡的少女萊莎，因緣際會下接觸到鍊金術，從而與夥伴們在家鄉庫肯島及往後的世界中，展開一連串改變命運的夏日冒險。遊戲以生動的角色互動、深入淺出的調合系統及爽快的即時戰術戰鬥見稱。此次DX版除了畫質提升，更關鍵的是收錄了原版發售的眾多DLC內容，並為每集遊戲追加了全新的故事篇章、可遊玩角色及服裝，誠意十足。

萊莎的鍊金工房～秘密三部曲～DX 典藏版 開箱

典藏版獨佔 精緻周邊滿載

《萊莎的鍊金工房 ～秘密三部曲～ DX》典藏版的外盒設計已極具份量，而其核心價值在於收錄了「特典版」（Premium Edition）的所有內容之外，再額外追加了四項典藏版獨佔的豪華周邊。

萊莎的鍊金工房～秘密三部曲～DX 典藏版 內含特典版

首先映入眼簾的，便是一幅極具視覺震撼力的A1布質掛軸，採用了三部曲的主角群新繪插畫，印刷精美，掛軸的質料亦相當厚實，極具收藏價值。緊接著是專為此次合集撰寫的內容，由系列劇本作家高橋彌七郎親自執筆的原創短篇小說《Travelers》，並且貼心地附上了繁體中譯本，讓玩家能更深入地補完三部曲之間的故事細節。

高橋彌七郎親自執筆的原創短篇小說《Travelers》

高橋彌七郎親自執筆的原創短篇小說《Travelers》，更另附有中文譯本

其他精緻周邊亦未有缺席，包括一套以萊莎及眾多角色插畫設計的原創設計撲克牌，設計獨特，玩味與觀賞性兼備。最後則是一組三入的新繪插畫壓克力吊飾，Q版的造型相當討喜。這些獨佔內容的製作均顯露出GUST對細節的重視。

內含特典版 三重收藏一次滿足

典藏版之所以稱為終極合集，是因為它完整包含了「特典版」的所有內容。打開內層，首先會看到特典版的核心物品：一套三片《萊莎的鍊金工房》1至3集的PS5實體遊戲軟體。對於追求實體收藏的玩家而言，能一次集齊三部曲的實體光碟，本身已是極大滿足。

萊莎的鍊金工房～秘密三部曲～DX特典版

特典版的其他內容亦同樣吸引。一幅新繪插畫的B3布質海報，其尺寸雖不及A1掛軸，但圖案不同，同樣值得珍藏。此外，還附有一張「Recollection CD」，收錄了系列中的精選音樂，讓玩家隨時回味冒險的旋律。對於追求沉浸體驗的玩家，「萊莎ASMR」下載序號提供了特別的語音內容。最後，還有一本設計精美的「萊莎的冒險手帳」，可以看回每一位角色及故事簡介。

這套PS5《萊莎的鍊金工房 ～秘密三部曲～ DX》典藏版，無論是從遊戲內容的完整性，還是從特典周邊的豐富度與精緻度來看，都展現了極高的誠意。它不僅是系列忠實粉絲用作收藏的終極逸品，對於希望一次完整體驗萊莎冒險故事的新玩家而言，亦是極具吸引力的一站式選擇。

三集實體遊戲加上B3大掛布等周邊