一年一度的遊戲界盛事 The Game Awards 2025（TGA）今日（12日）舉行，今年的頒獎結果可謂話題十足，不僅大作與獨立遊戲同場競技，更見證多個類型作品突破既有框架。其中，最受矚目的焦點，無疑是由獨立團隊打造的《光與影：33號遠征隊》，以壓倒性姿態橫掃九項大獎，成為本屆 TGA 最大贏家。至於因為擔任《Silent Hill F》女主角動作／臉模，並因進行打機直播而爆紅的日本演員加藤小夏，就失落最佳表演獎。



獨立新作成年度傳奇 《光與影：33號遠征隊》寫下歷史

在本屆 TGA 入圍名單公布之初，《光與影：33號遠征隊》已被視為黑馬之作。這款由新銳獨立團隊開發的回合制角色扮演遊戲，一舉入圍多達 12 個獎項，與《死亡擱淺 2》、《羊蹄戰鬼》等大型製作並列熱門，實屬罕見。

最終結果更超出不少玩家預期。《光與影：33號遠征隊》幾乎橫掃評審團的肯定，成功奪得年度遊戲在內的九項重要獎項。對於一款非大廠、非續作的原創作品而言，這樣的成績堪稱里程碑。

打破回合制框架 玩法與敘事成關鍵勝因

《光與影：33號遠征隊》最受評審讚賞之處，在於它重新詮釋了回合制 RPG 的節奏與互動方式。遊戲並未完全依賴傳統指令式戰鬥，而是加入即時反應、節奏判定與視覺敘事元素，使戰鬥不再只是數值計算，而是充滿臨場感與張力。

在敘事層面，遊戲透過光與影的象徵，描繪角色在命運、犧牲與希望之間的抉擇，故事成熟而不流於說教，成功引起全球玩家共鳴。這種在系統與敘事上同時求變的策略，正正回應了近年玩家對「RPG 疲勞感」的普遍感受，也成為它擊敗多款大作的關鍵原因。

最佳年度遊戲（Game of the Year，GOTY）

《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33 ）



最佳遊戲指導（Best Game Direction）

《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33 ）



最佳持續發展遊戲（Best Ongoing Game）

《無人深空》（No Man's Sky）



最佳演出（Best Performance）

Jennifer English ／《光與影：33號遠征隊》/瑪艾兒



最佳手機遊戲（Best Mobile Game）

《賽馬娘 Pretty Derby》（Umamusume: Pretty Derby）



最佳藝術指導（Best Art Direction）

《光與影：33號遠征隊》（ Clair Obscur: Expedition 33）



最佳遊戲音樂（Best Score and Music）

《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33 ）



最佳音效設計（Best Audio Design）

《戰地風雲6》（Battlefield 6）



最佳改編（Best Adaptation）

《最後生還者 第2季》（The Last of Us season 2）



最佳敘事（Best Narrative）

《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33 ）



年度遊戲影響力（Games for Impact）

《午夜之南》（South of Midnight）



最佳社群經營（Best Community Support）

《柏德之門 3》（Baladur's Gate III）



最佳多人遊戲（Best Multiplayer）

《Arc Raiders》



最佳獨立遊戲（Best Independent Game）

《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33 ）



最佳獨立新作（Best Debut Indie）

《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33 ）



最佳 VR／AR 遊戲（Best VR / AR Game）

《The Midnight Walk》



年度網路內容創作者（Content Creator of the Year）

MoistCr1tikal



最佳動作／冒險遊戲（Best Action / Adventure Game）

《空洞騎士：絲之歌》（Hollow Knight: Silksong）



最佳角色扮演遊戲（Best Role-Playing Game）

《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33 ）



最佳格鬥遊戲（Best Fighting Game）

《餓狼傳說 City of the Wolves》（FATAL FURY: City of the Wolves）



最佳動作表現遊戲（Best Action Game）

《黑帝斯II》（Hades II）



最佳無障礙創新（Innovation In Accessibility）

《毀滅戰士 黑暗時代》（Doom: The Dark Ages）



最佳家庭遊戲（Best Family Game）

《咚奇剛 蕉力全開》（Donkey Kong Bananza）



最佳模擬／策略遊戲（Best Sim / Strategy Game）

《Final Fantasy 戰略版：伊瓦利斯編年史》（Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles）



最佳運動／競速遊戲（Best Sports / Racing Game）

《瑪利歐賽車世界》（Mario Kart World）



最佳電競遊戲（Best Esport Game）

《絕對武力 2》（Counter Strike 2）



最佳電競職業選手（Best Esport Athlete）

Chovy



最佳電競戰隊（Best Esport Team）

Team Virality／《絕對武力》



最期待新作（Most Anticipated）

《俠盜獵車手 6》（Grand Theft Auto 6）



玩家之聲（Players' Voice）

《鳴潮》（Wuthering Waves）

