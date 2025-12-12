彈窗廣告堪稱網路最大毒瘤！發明初衷竟是善意？為解決1難題誕生
在網路世界中，網頁彈出廣告無疑是用戶最深惡痛絕的存在之一，但這種廣告形式其實是出於善意的初衷。
根據美國媒體學者、曾任麻省理工學院公民媒體中心負責人的Ethan Zuckerman的說法，他在1990年代中期發明彈出廣告時，是為了解決一個實際的商業難題。
當時，Zuckerman在免費網頁寄存平台Tripod.com工作，該網站主要依靠廣告收入維持運營。
當時的廣告客戶擔心，他們的廣告會出現在某些不合適的頁面內容上，為了解決客戶的顧慮，Zuckerman想出了一個解決方案：
他使用JavaScript編寫了一段代碼，讓廣告在一個新的、獨立的小窗口中彈出，從而避免將廣告直接置入用戶的頁面內容中。
Zuckerman的本意是為網站和內容創作者提供一種新的、更安全的收入來源，使他們能夠獲得合理報酬，繼續維持其內容創作。
但隨着網路的發展，彈窗廣告很快被濫用，大量湧現並嚴重干擾用戶的瀏覽體驗，最終促使了彈窗攔截軟件的誕生和普及。
