Switch 2賣四個月破千萬台　超越PS5/Xbox　能挑戰PS2霸主地位？

根據任天堂所述，旗下最新主機 Nintendo Switch 2 在全球的銷售量已突破 1,036 萬台，在不到四個月的時間內就達成了這一里程碑。而 NS2 在日本的銷售量也遠超 Switch 1。



此外初代 NS 在上市的前四個月銷售量約為 470 萬台，也代表著 NS2 的成長率幾乎是前代的兩倍以上。NS2 能有如此佳績，也要歸功於 NS 主機新作，如《瑪利歐賽車世界》、《寶可夢傳說 Z-A》的帶動，其中《寶可夢傳說 Z-A》在發售首周就售出了驚人的 580 萬套。

+ 9

專家目前預測，NS2 的全年銷售量可能會達到 1,900 萬台。截至目前為止，Sony 的 PlayStation 2 仍是歷史上最暢銷的家用主機，共售出了 1.6 億台，第二名則是任天堂的 Nintendo DS（NDS）。

以下列出前五名：

PlayStation 2：1.6063 億台。

Nintendo DS：1.5402 億台。

Nintendo Switch：1.5401 億台。

Game Boy（含 Game Boy Color）：1.1869 億台。

PlayStation 4：1.172 億台。



PlayStation 5 目前排在歷史第十一名，銷售成績為 8030 萬台，Xbox Series X/S 則為 2,830 萬台，而這兩台「第九世代家用電子遊戲機」至今已發售超過 5 年以上。

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】