任天堂Switch成最強印鈔機！7年賺2.5萬億日元　超越過去35年總和

根據相關數據研究，任天堂Switch世代的利潤已經超過了此前35年的總和。



數據顯示，任天堂從2017年（Switch上市初期）到2024財年期間的淨利潤為25,760億日元（約港幣1287億）。而1981年至2016年期間的淨利潤為23,760億日元。即使從Switch世代中扣除3DS的利潤，Switch這一代所帶來的利潤仍然高達約25,000億日元，明顯超過前35年的總和。

值得注意的是，考慮到通貨膨脹因素後，1981年至2016年期間的實際利潤為26,910億日元，而2017年至2024年期間為26,960億日元，略低於前一時期的利潤，但差距非常小。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】