西川貴教/高達/Freedom/香港演唱會｜曾在Viu節目上技術性擊倒同場99%香港歌手，人稱「教主」及「Gundam Seed 歌王」的西川貴教，即將於2026年1月10日登陸香港亞洲國際博覽館！對於看著《Gundam SEED》長大的我們來說，能在香港聽到《Meteor》的『凳凳凳』前奏，親眼見證教主的現場爆發力，絕對是2026年開年的頭號盛事。近日香港官方公佈活動新情報，公開由教主設計的周邊：連帽拉鏈外套！



兩大身份同台較量 教主爆SEED無中場休息極限演出

這次演唱會的最大賣點，在於西川貴教將同時以「T.M.Revolution」及本名「西川貴教」兩個身份登場，進行一場跨越時代的音樂對決 。主辦方最新公佈的消息令人更加熱血沸騰：為了讓樂迷享受最極致的體驗，大會決定取消原定的25分鐘中場休息 ，教主將爆Seed挑戰個人極限，無縫接軌的方式進行，T.M.R.的經典熱血搖滾與西川貴教的創新風格將直接碰撞，勁過命運打突自。

教主親自操刀設計 獨家香港限定周邊商品

除了聽覺享受，教主對香港粉絲的誠意亦體現在視覺設計上。西川貴教特別重視這次香港專場，親自參與設計了官方周邊商品 。這些限定商品融入了演唱會的「對決」主題元素，將演唱會當日下午4時開放的Pop Up Store開賣。

教主SEED系金曲連發 會否翻唱更多動畫歌呢？

西川貴教尚未劇透歌單，對於高達迷而言，除了《INVOKE》、《ignited》及《FREEDOM》等《SEED》系列神曲外，當然期待教主用Cover方式翻唱其他同系作品啦！各位又有無心水？

把握最後購票機會 一月十日亞博見證傳奇

這場集結熱血、回憶與頂級製作的演唱會，將於2026年1月10日晚上8時在亞洲國際博覽館Hall 8舉行 。門票現正熱賣中，票價分為HK$1480、$1180、880及580 。不論你是為了重溫《SEED》的感動，還是想體驗教主的現場實力，這都是不容錯過的一夜。

西川貴教 vs T.M.Revolution 香港專屬制作演唱會

日期：2026年1月10日（星期六）

時間：晚上8:00

地點：香港亞洲國際博覽館Hall 8（AsiaWorld-Expo Hall 8）

門票價格：$1480 $1180 $880 $580