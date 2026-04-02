Kpop獵魔女團圓方展！直擊奧斯卡得獎動畫限定店／打卡位

Netflix 動畫《Kpop 獵魔女團》勇奪第98屆奧斯卡最佳動畫長片及最佳原創歌曲，全城掀起熱潮！這部動畫由兒童以至熱愛Kpop的年輕人都無人不愛，成為跨越世代的現象級神作。趁著復活節假期，ELEMENTS 圓方聯乘 Netflix 舉辦首個期間限定店，將商場化身為電影中的演唱會舞台。



圓方期間限定店打卡位：還原演唱會舞台與巨型螢幕

電影巧妙融合 K-Pop 文化，神曲〈Golden〉更強勢登上 Billboard 冠軍。所以展覽一樣以「舞台」為主題；現場特設主角群 HUNTR/X 及男團 Saja Boys 的 1:1 人形立牌，讓大家可以近距離與偶像「打卡」合照。場內更設有巨型 LED 螢幕，輪流播放大熱金曲〈Golden〉，讓入場人士親身感受萬人景仰的巨星氛圍。

圓方期間限定店打卡位：還原演唱會舞台與巨型螢幕

圓方期間限定店打卡位：還原演唱會舞台與巨型螢幕

圓方期間限定店打卡位：還原演唱會舞台與巨型螢幕

圓方期間限定店打卡位：還原演唱會舞台與巨型螢幕

粉絲必買周邊：Kpop獵魔女團小卡盲盒與公仔

今次期間限定店獨家發售多款由台灣 Beast Kingdom 怪獸國官方授權的全新商品。當中焦點推介極具收藏價值的「K-Pop Demon Hunter 小卡盲盒（一盒 10/16 件）」及「HUNTR/X 及 Saja Boys 毛絨公仔掛飾」。另外，實用之選還有 Derpy 斜揹袋及心型徽章套裝，款式精緻，勢必掀起粉絲搶購熱潮。

粉絲必買周邊：Kpop獵魔女團小卡盲盒與公仔（公仔$128／可揀選）

粉絲必買周邊：Kpop獵魔女團小卡盲盒與公仔（公仔$128／可揀選）

粉絲必買周邊：Kpop獵魔女團小卡盲盒與公仔（公仔$128／可揀選）

小卡盲袋（$228／隨機16張）

小卡盲袋（$228／隨機16張）

小卡盲袋（$228／隨機16張）

小卡盲袋（$228／隨機16張）

匙扣：各＄70

CD型匙扣：各＄72

Q版公仔匙扣：＄58全套

毛毛斜孭袋＄198／毛毛卡套$118

週末限定活動：獵魔偶像化妝體驗與狂熱街舞 Battle

想親身體驗成為獵魔偶像？於指定日子在店內單一消費滿 HK$400，即可免費享受專屬的面部彩繪及髮型設計，化身 HUNTR/X 的霓虹暗黑或 Saja Boys 的邪惡風格。完成造型後上載至社交平台並加入指定標籤，更可獲贈限量版演唱會團隊工作證。此外，商場更邀請了街舞冠軍團隊 FUNKY HEROES 上演舞蹈對決，將現場氣氛推至頂峰！

週末限定活動：獵魔偶像化妝體驗與狂熱街舞 Battle

《Kpop 獵魔女團》ELEMENTS 圓方期間限定店

日期：2026年4月2日至4月19日

時間：上午11時至晚上8時

地點：ELEMENTS 圓方金區 L1 樓

化妝體驗日期：2026年4月3日至4日、11日至12日（下午2時至6時）

街舞對決日期：2026年4月3日及11日（下午3時）