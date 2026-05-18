洪永城黃翠如跟貼潮流玩爆旋陀螺　走訪金字塔及獅身人面像極壯觀

「金牌旅遊拍檔」洪永城（Tony）和黃翠如（Priscilla），現馬不停蹄為全新綜藝節目《走過歷史大地》飛往世界各地取景，轉眼間已去到第四站開羅，繼走訪開羅埃及博物館、哈利利市集後，新一站就去到金字塔及獅身人面像兩個景點拍攝，期間翠如突如其來一句爛gag，殺Tony及幕係工作人員一個措手不及，相當爆笑。



新一站就去到金字塔及獅身人面像兩個景點拍攝。（官方提供圖片）

走訪金字塔極壯觀

來到胡夫金字塔前講解金字塔的神奇之處時，Tony和翠如就認真指金字塔有四個面向，分別是正東、正南、正西及正北，此時翠如突如其來一句：「正南係正嘅。」搞到Tony「懵查查」，及後有幕係工作人員解釋：「蕭正楠囉！」Tony才get到，幕後工作人員就紛紛激讚翠如：「犀利，入得咁靚嘅。」措手不及的Tony似乎不是這樣想：「你做咩嘢事」、「點配合你」、「我畀唔畀反應呀？」十分搞笑。

走訪胡夫金字塔極壯觀。（官方提供圖片）

洪永城黃翠如跟貼潮流玩爆旋陀螺

節目還有一爆點位就是，爆旋陀螺最近在香港翻Hit，兩位主持人跟上潮流在吉蕯金字塔群旁邊進行對決。Tony和翠如勝負欲極強，扎晒馬步功架十足進行決鬥，鬥到難分難解，翠如更揚言輸的一方要爬到金字塔頂！雖然她的爆旋陀螺被震飛出對戰盤外，但翠如依然認為自己冇輸：「你嘅世界仲喺個兜度，但係我嘅世界已經喺呢個大地入面！」其「厚面皮」程度嚇窒Tony，他說：「有冇自知之明啊？」翠如反擊：「有嘅話唔會同你做節目囉！」

洪永城黃翠如跟貼潮流玩爆旋陀螺。（官方提供圖片）

另外，壯觀的獅身人面像令Tony和翠如留下深刻印象，兩位都選擇站在不同角度拍照，捕捉獅身人面像多個畫面，翠如還不忘幫Tony留倩影。