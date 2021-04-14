撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-04-14 07:30

《MHR》（魔物獵人崛起）屠龍必先利其器，這遊戲對操作的細緻度，以及入力Timing要求比一般Game高，加上長時間玩最怕手累，很多玩家都決定買隻Switch Pro Controller （Pro掣）。但原來市面流傳一些百幾二百元（原裝要$500左右）、包裝跟機身與正版真假難分的假貨。YouTuber就醒你10招分辨正版／老翻。

Pro手掣本身是半透明黑，上面同樣印上怨虎龍圖案。（鍾世傑 攝）

雖然有點斬腳趾避沙虫，趁有新款手掣上市，未有翻版時購買，那買錯翻版掣的機會就大大降低。

其實YouTube上有很多影片教大家分真假，當中這位台灣人羅卡Rocca的影片就最詳細，他更即場爆開兩隻手掣讓觀眾看個夠。原來正版、翻版Pro手掣間不只有操作手感好壞之別，假掣更少了非常重要的功能：

點擊圖片放大看：睇Switch Pro Controller 點分真假👇👇

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羅卡Rocca IG：（連結） 羅卡Rocca YouTube：（連結）

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便宜莫貪這道理大家應該要知，但原裝手掣索價之貴，很多人的確會想買更便宜的代用品。與其買不明來歷的「平掣」，其實市面還有其他選擇：

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