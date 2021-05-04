撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-05-04 11:58

ViuTV《ERROR自肥企画》惡搞《新世紀福音戰士EVA》這部日本動畫神作，導演Mike同ERROR成員 Cos 碇真嗣、綾波麗、碇司令，吳保錡仲有爆炸性演出！

今集係《ERROR自肥企画》第1集，雖然事前已經爆晒內容及EVA造型，但正式播出仍然很吸引，fans一邊睇一邊覺得唔對路，點解每格畫面都跟到十足，擺明係EVA Fans！即睇對比！

20組似到癲ERROR vs EVA 對比圖😆😆

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保錡扮初號機正過剛力彩芽！

節目更惡搞改篇了EVA主題曲《殘酷天使的行動綱領》，呢首歌叫《無制限OT編集団の行動綱領》，連LOGO同字款都跟足，歌詞唱到「又要開新節目、畀埋條命你好冇」「彈賓x打爆隻彈」，令觀眾及EVA迷拍爛手掌！

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同場睇：《真三國無雙》19角色真人／遊戲對照（點圖放大）😍😍

《真三國無雙》真人電影版上畫，眾多三國歷史人物都由香港、中國演員重新演譯，雖然話服裝跟足遊戲，但CG變真人都幾難認。以下19個演員／角色對照介紹，你又認得幾多位？

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完全版連結：《真三國無雙》真人電影19位角色／遊戲造型對比 94武將認人挑戰

同場睇：《真三國無雙》影評｜👇👇

真人版《真三國無雙》電影終於上畫，以往不少遊戲改篇電影大都「超伏」。但入場後，由頭到尾2小時全無冷場，而且仲有不少驚喜位！

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影評全文：《真三國無雙》影評｜場面宏大打得夠爽！Game迷值得入場8大看點