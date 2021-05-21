手遊｜蒼之騎士團R新手上路攻略 首推開局推薦 必練角色介紹

撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-05-21 20:22

【蒼之騎士團R／手遊／手機遊戲／Android／iOS／SEGA／首抽】當年推出時在香港人氣不俗的手機遊戲《蒼之騎士團》，其系列續作《蒼之騎士團R》中文版已正式推出，以下為遊戲首抽開局推薦及必練角色介紹。

為何《蒼之騎士團》的續作卻會打上「正式授權」的字樣，原來是當初《蒼之騎士團》是由SEGA旗下的子公司「f4samurai」開發，而f4samurai已由SEGA獨立，因此出現「授權給原開發」的情況。台版目前被T-Time代理。

按圖放大蒼之騎士團R攻略 首推開局&必練角色推薦👇

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