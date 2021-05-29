撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-29 00:01

PS4／Switch《魔界戰記6》亞洲限定版開箱！《魔界戰記6》中文版終於正式推出，日本一「史上最兇惡策略模擬 RPG」《魔界戰記 DISGAEA》系列的最新作，雖然中文版比年初日本版遲了幾個月才推出，但官方為亞洲玩家特設的「限定版」非常吸引，豪華特製外盒外，還有設定資料集、原聲帶 CD，而且nanoblock「畢可」更是最吸引的玩意。記者早入手遊戲限定版，立刻開箱即睇有幾吸引！

日本一軟體史上最兇惡策略模擬 RPG「魔界戰記 DISGAEA」系列的最新作早前已經推出日本版，不過對於香港玩家而言，還是等待中文版才入手吧。廠方對亞洲玩家相當不薄，因為只在亞洲推出限定版，包括豪華特製外盒、設定資料集、原聲帶 CD外，更有nanoblock「畢可」。遊戲限定版早已入手，立刻開箱以及即砌「畢可nanoblock」，非常值得入手！

《魔界戰記6》亞洲限定版開箱（林勇攝）

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同場加映：Robo-Dou 《福音戰士》EVA-02 2號機由香港品牌ThreeZero開發。這系列已經生產過初號機以及兩款《機動警察》，風評極佳。人氣僅次初號機的紅色機體EVA-02水準如何？

EVA 2號機 Robo-Dou vs Metal Build（點圖放大）👇👇

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