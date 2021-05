撰文: 賴浩然 最後更新日期: 2021-05-24 17:51

雕像級模型生產商PRIME 1 STUDIO舉行新作發布會,在兩小時多的影片中介紹了數十款新作模式。以下便精選當中最注目、值得動漫迷或機迷留意的10款新作:

是次Showcase發布會公布了40個作品,以下就選出較注目的10個(直播截圖)

尚未公開的還有Prime One Studio《Granblue Fantasy》、《The Last of US 2》及《Uncharted 4》的模型。

