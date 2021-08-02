Hi-Metal R 威龍1型改 Dragonar D-01 custom figure玩具，此模型來自87年動畫《機甲戰記威龍》（機甲戦記ドラグナー）中的主角機械人。BANDAI繼魂SPEC及Robot魂後，再一次開發「威龍」的玩具figure，新作主打大量可打開的裝甲及精美內構細節，外型又有「大張正己版」的銳利線條，即睇開箱unbox評測報告。



Hi-Metal R威龍1型改 18,000 日圓／高17cm

Hi-Metal R威龍1型改 18,000 日圓／高17cm

開盒睇武器配件（點圖放大）👇👇

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細節比Metal Build更豐富？👇👇

機體線條有大張正己版我美感，設計亦有誠意，全身如：頭部、胸部、肩甲、駕駛倉、裙甲、大腿、小腰都有可打開的小裝甲活門，當中亦有內構，細節尤勝Metal Build系列。不過一如Hi-Metal R《重戰機》系列，機身九成部份都沒有塗裝，以塑膠原色出廠。另外，Hi-Metal R中的Metal全都放在骨架內，外甲為全塑膠製。

胸甲及一雙左右不對稱膊甲都可以打開。

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小配件易掉落：但不影響把玩👇👇

至於把玩、可動方面，彈匣、劍柄很易掉件，建議玩時加點萬用膠，心情會爽快得多。雙腳可打開的裝甲活門，駕駛倉內構令腰部無法活動，都局限了機體能擺出的姿勢，更可惜是竟然抽走了display stand，要跟網上限定的3號機附送。（圖中display架借用自其他玩具）

威龍1型改：動作圖輯👇👇

玩後感：大張feel身型先決 可動不算強

Hi-Metal R威龍1型改：機體線條有大張正己版的美感，全機塑料外甲雖然沒上色，但細心看會發現80年代戰鬥機風格的刻線細節，另外它全身：頭、肩、駕駛倉、裙甲、大腿、小腰都有可打開的裝甲，內構尤勝Metal Build系列，較可惜的真是機身8成部份沒有塗裝，以塑膠原色出廠，雖然BANDAI的原材料用色非常傑出，但總會令人覺得有點不足。

更可惜是竟然抽走了display stand，改為跟網上限定的3號機附送。

Hi-Metal R威龍1型改 高17cm

定價18,000 日圓／香港市價約$1300

造型：10分 細節：9分

可動：7分 上色：6分

造工：8分 總評分：80分



同場加映：日昇社《高達》帶動真實系機械人風潮👇👇

日本Sunrise（現稱Sunrise）79年製作《GUNDAM 高達》系列，以軍事感重的寫實風格，帶起80年代「Real Robot」風潮：《太陽之牙》、《戰鬥機械》、《重戰機》、《裝甲騎兵》、《機甲界》、《聖戰士》、《銀河漂流》，這些作品的共通元素：無分忠奸、各有自己的立場與正義，不會一集一隻機械獸，主角的敵軍是有組織的軍隊，機械人是大量生產的真實兵器，出招時不用大叫招名，也不會使用必殺技。

《Sunrise Robot Anime 大解剖》封面圖

高達以外的80年代 Sunrise真實系機械人作品（點圖放大）

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《威龍》竟與《TOP GUN》有關？

85年Sunrise推出《蒼流星SPT》以及《Z高達》，收視均算不上成功；87年Sunrise炮製了軍事風作品《機甲戰記威龍》，當年湯告魯斯扮美軍戰鬥機師的電影《TOP GUN 壯志凌雲》全球大hit，片中的機械人都完美融合了戰鬥機的流線線條，且很強調在航空母艦起飛、有大量空中追逐戰（Dog Fight）；片頭曲動畫有畫師大張正己操刀，將機體線條再型格化，長年被受玩具迷追捧，今次Hi-Metal R威龍1型改雖然不算「大張正己版」，但線條上亦是有別流線型的原版設定，跟隨大張版的硬朗銳利線條。

大張正己繪製的威龍比原設定更有型，大有捧場客。

飛雲親手殺死真實系機械人動畫？

雖然《威龍》叫好叫座，然而當時真實系機械人作品已不屬主流（86年已經流行《星矢》動畫），Sunrise不單沒開拍《威龍》續作，甚至停擺真實系機械人TV版動畫，轉戰奇幻冒險路線的《魔神英雄傳》（88年）、《魔動王》（89年），以及90年起動的「勇者系列」，因此《機甲戰記威龍》被認為是「Sunrise Real Robot」的末代作品，直至93年才再開拍《V高達》。

《魔神英雄傳》之成功，竟終結了Sunrise的真實系機械人作品系列？

同場加映：開箱Metal Robot魂｜衝擊高達Impulse Gundam

【開箱評測】Metal Robot魂Force Impulse Gundam 衝擊高達（又名脈衝高達）附送小配件及巨劍，重現 路人真在《SEED Destiny》最光輝一幕！



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原文：開箱Metal Robot魂｜衝擊高達Impulse Gundam｜配件重現名場面

同場睇：MG版 Gundam Mk-V 開箱👇👇

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全文連結：MG Gundam Mk-V高達模型開箱 《聯邦先鋒戰》人氣敵機等足佢34年