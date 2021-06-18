《天竺鼠車車》他媽哥池推出！喪屍西羅摩、戰車泰迪登場重現原作

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-06-18 17:18

人氣定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》官方推特在今日宣佈將與日本知名玩具供應商「萬代（ Bandai ）」，推出《PUI PUI 天竺鼠車車》的電子雞玩具，預定將於今年 10 月 9 日發行，售價為 2530 日圓，有橙色、奶油色，以及亞馬遜（Amazon）的限定色粉色三種款式，尺寸約為 4cm 。

玩家將從飼養天竺鼠車車寶寶開始，透過餵養胡蘿蔔跟青菜讓角色成長，最終可進化成五隻主角馬鈴薯、西羅摩、巧克力、泰迪和阿比外，也包含動畫中出現過的救護車，警車等 11 款角色，還能二度進化成喪屍西羅摩，戰車泰迪等 6 種稀有角色，可以說是所有角色一次擁有，太有滿足感了吧！

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遊戲中還可以透過「救護車急送」、「追逐犯人」，「洗車」等方式與天竺鼠車車互動，根本重現動畫中的超經典可愛劇情，要是能來個「搶食」環節也很讚啊！不過光是這些就足以擄獲眾多粉絲的心了吧，完全不需要養真的天竺鼠，電子天竺鼠車車就已經夠香夠療癒了！

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▼▼▼剛推出劇場版的《EVA》▼▼▼

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