MHS2《魔物獵人物語2》試玩｜大量新魔物/MH味極濃　必玩8大賣點

遊戲動漫
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【MHS2／Monster Hunter Stories 2／魔物獵人物語2 ～破滅之翼～】Switch/PC Steam 的 Mon Hunt RPG作品快將推出，遊戲都有提供體驗版供玩家試玩，約4小時的Demo究竟好不好玩以下同大家報導：

《魔物獵人物語2 ～破滅之翼～》是款回合制RPG遊戲，也是Capcom極為罕有的開發類型。此作在第1集3DS版時其實已廣獲好評，劇情及遊戲性都優秀。來到第二集的今集，從體驗版也能看到是傾盡心意製作，誠意滿滿而且內容很豐富，以下就歸納8大賣點：

👇魔物獵人物語2 ～破滅之翼～ 體驗版試玩 8大賣點速評👇

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不過體驗版都有個小問題便是大版圖會掉FPS，期望正式版會改善。很在意的話，此作其實都有推出PC Steam版，不過共鬥方面可能同Switch的玩家分開

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