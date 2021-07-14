【Monster Hunter Stories 2 攻略／MHS2／魔物獵人物語2 ～破滅之翼～】MHS2 今集總共有81隻魔物可變成「隨行獸」(Otomon）。能騎上作戰之餘，也主要用在版圖上的各種探索技能。以下就提供全81隻隨行獸資料、位置及圖鑑。



隨行獸的取得方法有兩個。一個是直接進「魔物的巢穴」去檢蛋，會出現該地區的隨機魔物蛋。而另一個則可以在把目標打至瀕死時，使用「染色球」來增加牠的歸巢機率，產生只有該魔物蛋的巢穴。每隻魔物其實都有額外的加機率方法，不過步驟多數有點麻煩，沒歸巢的話不如快速刷多次比較實際。

恐暴龍、火龍等可以在破關後再抓

也要注意有部份的魔物需要在主線劇情打過一次才會解鎖，包括斬龍、碎龍、泡狐龍等等。之後便可在該區的魔物巢穴內發現到牠們的蛋。No.102~110的會在最終迷宮出現，當中爆鱗龍及恐暴龍等在破關後，蛋也會隨機在夏口洛島出現。而No.122~No.125的隨行獸包括白疾風、麒麟、冰呪龍等則需要在破關後，刷出鑽石外觀的超稀有魔物巢、或者是共鬥SR票才會出現。

👇魔物獵人物語 2 全81隨行獸位置/蛋花紋（點圖觀看）👇

+ 140

👇MHS2 魔物獵人物語2攻略 快速上手必知10大技巧👇

+ 25

詳細文章：MHS2 魔物獵人物語2攻略｜3倍速/掃蕩/速刷稀有巢 必知10大技巧

👇2021春季動畫完結總評 編輯10大推薦（點圖觀看）👇

+ 26

詳細文章：2021春番動畫總評｜Vivy、致不滅的你超推薦 這套黑馬幾乎拿滿分

👇同場加映：FF7R 艾莉絲聲優 禮服/便服Cosplay神還原👇

+ 24

詳細文章：FF7R艾莉絲聲優Cosplay還原 禮服/便服13幅美照 摺椅攻擊都有？