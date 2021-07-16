【Monster Hunter Stories 2 攻略／MHS2／魔物獵人物語2 ～破滅之翼～】MHStories 2 爆機後也解鎖了古龍種及二名（別名）隨行獸的取得。而且有刷鑽石超稀有巢及刷、用刷瓶子王冠，換探索票【SR】、入街場這三種方法，以下就詳細說明：



能騎著各種古龍及MHXX的二名，感覺很正

遊戲中有古龍及二名隨行獸，包括白疾風迅龍、金雷公雷狼龍、鏖魔角龍、荒鉤爪轟龍、紫毒姬雌火龍、幻獸麒麟、炎王龍、鋼龍、冰呪龍。而金獅子亦屬同等的稀有等級。要取得牠們的蛋首先條件是先要爆機（破關），之後就算沒有打過牠們都可撿到蛋。但蛋只會在兩個地方出現，第一是鑽石型的超稀有魔物巢，第二就是共鬥用探索票【SR】來開。基本上筆者會較推薦採用快刷瓶子王冠換SR票的方案，除非你自問是運氣很好的歐洲人。

HR9的任務未發現可撿到牠們的蛋，大概只是用來刷古龍/二名的裝備素材

方案1 - 刷鑽石超稀有巢

優點：不需連線，不貪心便不需戰鬥，低戰力都可刷

缺點：極講運氣及毅力，可能幾小時無收獲



方案2 - 刷瓶子王冠洗探索票【SR】

優點：努力必有回報，有HR9任的話效率佳

缺點：需要打古龍/二名後才可撿蛋，有戰力需求



方案2.1 - 撞入街場SR房

優點：沒努力過就免費加入

缺點：房間秒滿，要搶嬴極難，有戰力需求



方案2.2 - 與朋友互開SR房

優點：二人分擔變相雙倍報酬，精神健康

缺點：有戰力需求



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