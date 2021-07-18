【Monster Hunter Stories 2 攻略／MHS2／魔物獵人物語2 ～破滅之翼～】MHStories 2 要養出強力隨行獸，用傳承儀式弄好基因及Bingo（賓果）加成最為重要。一堆基因看起來有點複雜，但其實一理通百理明，以下就同大家講解。
此篇攻略就會用滅盡龍做基底，同大家講解傳承儀式的基因玩法。滅盡龍蛋在後期很易刷，而且滅盡龍本身能力值頂級。無屬性的它亦很易集齊力/速/技的單體技，達成同屬多Bingo。在製作完後就會有一隻超強的戰力，輕鬆的攻略HR9任務、古龍/二名或是古地龍巢。
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